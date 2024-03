Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Akdeniz Bölgesinde 7 il temsilcisi ve basın mensupları ile Osmaniye’de iftar programında bir araya geldiOSMANİYE (İGFA) - Küresel Gazeteciler Konseyi’nin geleneksel olarak düzenlediği bölgesel iftar yemeği, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti ev sahipliğinde yapıldı. İftara Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir, Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis’ten temsilcilerin yanı sıra Osmaniye’deki gazeteciler katıldı.

İftar sonrası bir konuşma yapan Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İsrafil Avcı,’’6 Şubat Kahramanmaraş merkezi depremde en çok etkilenen illerden bir tanesi de Osmaniye'miz maalesef birçok yıkımı gerçekleşen bina oldu, birçok can kaybımız oldu.31 Mart'ta yapılacak mahalleyi idareler seçimleri nedeniyle siyasilerin de Ramazan nedeniyle iftar vermesi münasebetiyle salonlarımız biraz dar olsa da gönlümüz kalbimiz sizlere her zaman açık ve çok geniş her zaman sizleri misafir etmekten onur duyarız. İnşallah önümüzde ramazanlarda da tekrar daha güzel ortamlarda sizleri misafir ederiz. Ramazan ayı birlik beraberliğimizin pekiştiği, kardeşlik duygularının arttığı özel bir ay sizleri Osmaniye'de misafir etmek bizim için bir onur.’’diye konuştu.

Anadolu basınını etkileyen dijital dönüşümü birlikte yaşıyoruz bunun sancılarını da birlikte çektiklerini söyleyen Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim "Şu anda dijitalleşme ile birlikte basın sektöründe değişimler yaşandı. Bu değişim bir reform niteliğinde ve sancılı olacağı belliydi. Bunun böyle olacağını çok önceden ön görebiliyorduk. Daha adil ve küçük-büyük herkesin can suyu aldığı bir resmi ilan dağıtım sistemi elbette olabilir. Bunun için gayretimiz sürüyor. Üzülerek ifade edeyim, yazılı basının da devamı olmayacak. E-gazete denilen elektronik ortamda yayınlanan gazeteler yaygınlaşacak." dedi.



SOSYAL MEDYA ŞU ANDA GELENEKSEL MEDYANIN ÖNÜNE GEÇMİŞ DURUMDA Basın İlan Kurumu Genel Kurulu üyesi olarak dijital dönüşümle ilgili yaşanılan sorunları genel kurulda dile getirdiğini söyleyen Dim,’’ Genel kurulu üyesi olarak sizleri temsil eden, orada bulunan kişi olarak ki biliyorum aranızda birçoğunuzu tanıyorum, oylarla destek verdiniz bana, sizler seçtiniz, gönderdiniz. Ben de orada bulunduğum süre içerisinde tabii ki sizlerin Özellikle bu dijital dönüşümle ilgili yaşadığınız sorunları en yakından bilen kişi olarak her genel kurulda konuşma yapıyorum. Bu konudaki şikayetleri dile getiriyorum, talepleri dile getiriyorum. Bu sürecin sancısı atlatılmasının mümkün olmadığını da çok iyi biliyorum. Bunun öncesinde özellikle şu an geleneksel medyayı tehdit eden başka bir faktörden bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi sosyal medya şu anda geleneksel medyanın önüne geçmiş durumda eğer sizlerde sosyal medya kullanıyorsanız bunu çok iyi gözlemliyorsunuzdur. Bir tweet atıyorsunuz ya da bir Facebook paylaşımı yapıyorsunuz ya da Instagram paylaşımı yapıyorsunuz, binlerce kişiye ulaşıyorsunuz ama geleneksel medyada bir haber yazmak, o haberi oluşturmak, haberi paylaşmak bunlar elbette meşakkatli bir süreç ama sosyal medyada bunu birkaç saniye içinde veya dakikalar içinde yapabiliyorsunuz.’’dedi.



SOSYAL MEDYA FAST FOOD GİBİ Sosyal medyanın etkisini kendi sitenize, haber sitenize trafik olarak aktarmalısınız diyen Dim,’’McDonald's'a gidip hamburger almak, yanında cips almak gibi.Ama geleneksel medyada bir restoran da gidip, onu alakart diyoruz, masaya oturup işte menüyü isteyip, garsonu çağırıp işte hangisini yiyeyim, garsona fikir sormak, gerekirse aşçıyı çağırıp, ya aşçı be en güzel neyi yaparsın demek değil mi. Böyle daha çok zamana ihtiyaç olan bir şey.Geleneksel medya olmazsa olmazımız ama sosyal medya şu anda geleneksel medyayı tehdit eden bir unsur haline geldi.Benim üzüldüğüm bir şey var ve birçok meslektaşımıza da bunu söylüyorum.Meslektaşlarımız da sosyal medya kullanıcıları doğrudur ama görüyorum ki bizim meslektaşlarımız da belki sizin içinde de vardır bunlar ki bunu yapmayın diyeceğim, rica edeceğim sizden, sosyal medyada haber paylaşımı yapmayın.Haberlerinizi lütfen kendi sitenize haber olarak kullanın, gazetenize kullanın.Mümkünse sosyal medyada küçük bir başlıkla link paylaşımı yapın.Sosyal medyanın etkisini kendi sitenize, haber sitenize trafik olarak algılayabilmelisiniz yani alabilmelisiniz.Bizim arkadaşlarımız maalesef haberi direkt sosyal medyada yazıyorlar. Twitter'da özellikle eski adıyla Twitter, X'te ve Facebook’ta sınırlama da yok istediğiniz kadar metni oraya koyabiliyorsunuz. Facebook’ta veya X'te yayınlanan haberin, size ne gibi bir katkısı var arkadaşlar maddi olarak bir getirisi var mı? Birinde Elon Musk alıyor, birine Zuckerberg alıyor parayı sizin üzerinizden para kazanıyorlar.’’dedi.