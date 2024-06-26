İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yayınlanan raporda “2023 Yılı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” açıklandı. “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Listesi”nde, Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (Kırklareli TSO) Üyesi 3 Firma yer aldı. Erdoğan DEMİR / KIRKLARELİ (İGFA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık yaptığı açıklamasında;“İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yayınlanan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Listesi”nde Kırklareli’nden; Limak Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 83. Sıra’da, Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 128. Sıra’da, Tarım Kredi Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 476. Sıra’da yer aldı. Firmalarımızı tebrik eder, başarılarının artarak devamını dilerim” dedi.

Kaynak: igf