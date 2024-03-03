Bursa'da 10 Mart'a kadar kitapseverlere kapıları açık olacak olan 21. Kitap Fuarı, her yıl olduğu gibi bu yıl da her yaştan kitapseverin buluşma noktası oluyor. İlk günden kitap tutkunlarının akınına uğrayan fuar, kitap dünyasının heyecanını bir araya getirdi.BURSA (İGFA) - Bursa 21. Kitap Fuarı, kitapseverlere kapılarını açtı.

2-10 Mart 2024 tarihleri arasında Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak fuar, her yıl olduğu gibi bu yıl da her yaştan kitapseverin buluşma noktası olmaya devam ediyor.

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği beraberinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesi’nin destekleri ile düzenlenen Bursa 21. Kitap Fuarı, 2-10 Mart 2024 tarihleri arasında Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, düzenlendiği ilk yıldan bugüne bölgenin kültürel yaşamına önemli katkılar sağlayan ve bugüne dek 4762 katılımcı ile 5 milyona yakın kitapseveri bir araya getiren Bursa Kitap Fuarı’nda, 9 gün boyunca 115 panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan kültür etkinlikleri ve imza günlerinde, 600’den fazla yazar okurlarıyla buluşma fırsatı bulabileceğini söyledi. Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk ise, “Kitap dünyası hem bireysel hem toplumsal gelişime katkılarıyla hem de tüm alanlara kaynak ve içerik sağlamasıyla, ülkesel kalkınmanın en önemli temellerinden biridir. Bir ülkede kitapların ve okuma kültürünün zorda kalması, hatta kayba uğraması, kabul edilebilir değildir” dedi.