Türkiye’den uğurlanan ve Gazze halkına umut olan Kızılay’ın 7. İyilik Gemisi Ramazan öncesinde Mısır’a ulaştı.ANKARA (İGFA) - Savaş mağduru Gazze halkı için 7 Ekim’den bu yana yardım çalışmalarını sürdüren Kızılay’ın, bugüne kadar gönderdiği yardım gemilerinin en büyüğü olan “iyilik gemisi” Mısır’ın El-Ariş Limanına ulaştı.

Ramazan ayı öncesinde bölgeye ulaşan İyilik Gemisi’ndeki malzemelerin sevkiyatı için TIRlara yükleme çalışması ise hemen başlatıldı.

Ülkedeki Türk Kızılay uzman personelinin yönlendirmesiyle yükleme çalışmaları yapılan TIR’lar Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze’ye giriş yapacak.

Gemide başta hazır yemek içerikli gıda kolileri, su, gıda paketleri, un, giyim, hijyen, çadır, uyku tulumu, battaniye gibi barınma malzemeleri, tıbbi malzeme ve bebek malzemelerinden oluşan 2 bin 737 tonluk yük bulunuyor.

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz ile bölgedeki Kızılay ekibi tarafından karşılanan yardım gemisindeki acil ihtiyaç malzemeleri bir an önce Gazze halkına ulaştırılmak TIR’lara yüklenmeye başladı.

Yemekler bugünden itibaren iftarlık ve sahurluk olarak dağıtılacak.