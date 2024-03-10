Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ile Büyükşehir Belediyesi’nin arsa tahsisini yaptığı, Seydişehir Belediyesi’nin de yapımını üstlendiği Seydişehir Güneş Enerji Sistemi’nin temel atma programına katıldıKONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin arsa tahsisiyle Seydişehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak Güneş Enerji Sistemi’nin (GES) temel atma programına katıldı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, GES projesinin 26 bin metrekarelik bir alandan oluştuğunu belirterek, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza ben teşekkür ediyorum. Arsanın tahsisini belediyemize yaptı. Tesisin maliyeti 30 milyonu geçiyor. İlçemize hayırlar getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, “Belediyenin öz kaynaklarının geliştirilmesi açısından, maliyetlerin azaltılması açısından önemli bir proje. İnşallah bu bir milat olur ve bundan sonraki süreçte de bu gibi yatırımlar devam eder. Çünkü gelecek bu yatırımlarda. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ilçe belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, güzel bir işin temel atma törenini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal’a 10 yıl boyunca ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Belediyelerin bir taraftan gelirlerini artırma yönünde çalışmalar yürütürken bir taraftan da yeşil enerjiye dönüşüm konusunda önemli faaliyetler yaptıklarını kaydeden Başkan Altay, “Bugün Seydişehir’imizin 1 megavatlık GES’i bu manada çok önemli. Hem belediyemize sürekli bir akar oluşturacak ama ondan daha önemlisi iklim değişikliğinin etkilerinin konuşulduğu bu dönemde belediyemizin elektriğini temiz enerjiden üretiyor olması bundan sonraki işleri için çok iyi bir başlangıç olacak. Hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

“SEYDİŞEHİR’E 1 MİLYAR 400 MİLYONLUK YATIRIM YAPTIK”

Seydişehir için bugüne kadar güncel bedelle 1 milyar 400 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini de anımsatan Başkan Altay, “Altyapıdan üst yapıya, Bilgehanesinden KOMEK binasına kadar sosyal hayata dair önemli işler yapıldı. Biz ne kadar hizmet edersek edelim şunun farkındayız; vatandaşımızın bize verdiği desteğin karşılığını ödeyemeyiz. Konyalılar her zaman bize çok yüksek destek veriyor. İnşallah bu dönemde de gereğini yapacaklarına inancım tam. Ayrıca bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızı 17 Mart saat 14.30’da Kılıçarslan Meydanı’nda şehrimizde ağırlayacağız. Seydişehir’deki vatandaşlarımızı da Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılamak üzere Konya’ya bekliyoruz. Konya vefanın şehridir. Konya, kendisine ilgi gösterene iltifat eder. Sayın Cumhurbaşkanımız Konya’ya ilgisini, sevgisini her fırsatta söyledi. Konyalılar da kendisini büyük bir coşkuyla gönüllerine bastı. İnşallah yine aynı coşkuyla süreci tamamlamayı arzu ediyoruz” sözlerini kullandı.

Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediyesi’nin arsa tahsisini yaptığı, Seydişehir Belediyesi’nin de yapımını üstlendiği Seydişehir GES’in temeli dualarla atıldı.