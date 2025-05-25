KO-MEK’in geleneksel el sanatları ve kültürel mirası yaşatmayı amaçladığı 20. yıl ilçe sergilerinde sıra Karamürsel, Kandıra ve Çayırova’ya geldiKOCAELİ (İGFA) -KO-MEK kursiyerlerinin bir yıl boyunca büyük emekle hazırladıkları el işi ürünlerini beğeniye sunduğu ilçe sergileri sona yaklaşıyor. 9 ilçeyi geride bırakan ve büyük ilgi gören sergiler, önümüzdeki hafta Karamürsel, Kandıra ve Çayırova ilçe sergileri ile son bulacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), “Orta Asya’dan Anadolu’ya Ortak Mirasımız” temalı sergilerine hız kesmeden devam ediyor. Şimdiye kadar Körfez, Derince, Kartepe, Dilovası, İzmit, Başiskele, Gebze, Darıca ve Gölcük’te yoğun ilgi gören sergiler; önümüzdeki hafta yapılacak Karamürsel, Kandıra ve Çayırova ilçe sergileri ile son bulacak.

KÜLTÜREL YOLCULUK SUNUYOR

KO-MEK’in geleneksel el sanatları ve kültürel mirası yaşatmayı amaçladığı sergiler, ziyaretçilere Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan zengin bir kültürel yolculuk sunuyor. Tüm vatandaşların ücretsiz bir şekilde ziyaret edebildiği sergilerde son olarak Gölcük ilçe sergisi görücüye çıkmıştı. Yoğun ilgi gören ve şenlik havasında açılan KO-MEK 20. yıl ilçe sergileri önümüzdeki hafta yapılacak Karamürsel, Kandıra ve Çayırova sergileri ile son bulacak.

3 İLÇENİN SERGİ PROGRAMI

Karamürsel ilçe sergisi 26 Mayıs Pazartesi günü Altın Kemer Kültür Merkezi’nde saat 14.00’te, Kandıra ilçe sergisi 28 Mayıs Çarşamba günü Namazgâh Kültür Merkezi’nde saat 14.30’da, Çayırova ilçe sergisi ise 29 Mayıs Perşembe günü Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde saat 11.00’de açılacak.