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Çeyrek finalde İstanbul Vardar’ı 81-73 mağlup etmeyi başaran Bursa ekibi, yarı finalde ise Bahçeşehir Koleji ile kozlarını paylaştı. Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada müthiş bir oyun sergileyen Gemlik Basketbol rakibini 76-69 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Pilot takım anlaşmasıyla TOFAŞ altyapı oyuncularının formasını giydiği Fırat Yavuz antrenörlüğündeki Gemlik Basketbol U18 Takımı, Bursa şampiyonu olarak katıldığı organizasyonun grup aşamasını 3’te 3 ile geçerek son 8’e yükselmeyi başarmıştı.

TOFAŞ’ın pilot takımı Gemlik Basketbol, Mersin’de gerçekleştirilen U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası yarı finalinde Bahçeşehir Koleji’ni 76-69 yenerek finale adını yazdırdı. Takım, şampiyonanın son gününde 25 Mayıs Pazar (bugün) günü “Fenerbahçe – Anadolu Efes” yarı final eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk maçına çıkacak. BURSA (İGFA) - Türkiye Basketbol Federasyonu’nun 2024-2025 sezonu yurt içi faaliyetleri programı kapsamında 19-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında Mersin’de organize ettiği U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası’nda final için geri sayım başladı.

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