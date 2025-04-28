Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Valiliği iş birliğiyle, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda düzenlenen MARMARAKAF 2025-Marmara Kariyer Fuarı, 28-29 Nisan tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezi ile KOÜ Umuttepe Kampüsü’nde gerçekleştiriliyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Valiliği iş birliğiyle, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda düzenlenen MARMARAKAF 2025-Marmara Kariyer Fuarı kapılarını bugün açtı. Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) liderliğinde ve 14 üniversitenin paydaşlığıyla düzenlenen fuar, Avrupa’nın en büyük ve Türkiye’nin ödüllü bölgesel kariyer etkinliği olma özelliğini taşıyor. Dev fuarın açılış programında KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk,

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’a İzmit Körfezi’ni temizlemek amacıyla sürdürülen dip çamuru projesinden elde edilen çamurla hazırlanan temsili kitap hediye edildi. Ardından açılış kurdelesi kesilerek program resmen başladı.

YOĞUN KATILIMLI AÇILIŞ OLDU

Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılan açılış törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın’ın yanı sıra; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Veysel Tipioğlu, Cemil Yaman ve Mehmet Akif Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, KOÜ Rektörü Prof.Dr.Nuh Zafer Cantürk, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Başkanı Tuncay Batı, oda başkanları, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

FUAR, ÖNEMLİ FIRSATLAR SUNUYOR

Açılışta konuşan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, MARMARAKAF’ın Türkiye’nin geleceğini inşa edecek bir platform olduğunu belirterek, fuarın hem öğrenciler hem de firmalar için önemli fırsatlar sunduğunu söyledi. Vali Aktaş, “Öğrencilerimiz çalışacakları firmaları seçme imkânı bulacak, firmalar da ihtiyaç duydukları nitelikli elemanlara ulaşacak. Emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyorum, fuarın ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

BÜYÜKAKIN, MARMARAKAF’I YAPAY ZEKAYA SORDU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın konuşmasında, MARMARAKAF isminin anlamını yapay zekâya sorduğunu esprili bir şekilde anlattı. Büyükakın, “MARMARAKAF’ı yapay zekaya sordum. Yapay zeka, ‘Bölgenin ekonomik dinamiklerine veya kültürel çeşitliliğe atıfta bulunan bir kavram, Marmara kafası veya zihniyeti anlamına geliyor olabilir’ dedi. Henüz yapay zeka tam akıllanmadığı için böyle bir yorum yaptı diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKA DA “AVRUPA’NIN EN BÜYÜĞÜ” DEDİ

Rektör Cantürk ile aralarında geçen samimi diyaloglara da değinen Başkan Büyükakın, detaylı bir şekilde sorduğunda yapay zekânın daha iyi cevaplar verdiğini belirterek, Cantürk’e endişelenecek bir durum olmadığını söyledi. Konuşmasına devam eden Başkan Büyükakın, “Yapay zekâ, MARMARAKAF’ın, gerçek anlamıyla Avrupa’nın en büyük kariyer fuarı olduğunu, 14 üniversitenin güçlü iş birliğini temsil ettiğini ve gençlere yalnızca iş değil, istikbal sunduğunu ifade etti” dedi.

“BU FUAR HİPERAKTİF BİR ZEMİN SUNUYOR”

Ayrıca gençlerle olan deneyimlerine de değinen Büyükakın, gençlere yönelik somut önerilerini şöyle dile getirdi: “Belediye olarak bu fuarı stratejik bir yatırım olarak görüyoruz. Gençlerle sohbet ettiğimde onlara her zaman ‘Bir CV şablonu açın ve doldurmaya başlayın’ tavsiyesinde bulunuyorum. Çünkü bir CV’yi doldururken eksik yönlerinizi görürsünüz. Bu eksiklikleri tamamlamak için harekete geçersiniz. Bu fuar, gençlerimizin kendilerini geliştirmeleri için hiperaktif bir zemin sunuyor. CV doldurmak, gençlerimizin hangi alanlarda gelişmeleri gerektiğini erkenden fark etmelerine yardımcı oluyor.”

BÜYÜKAKIN, BÜTÇE TARTIŞMALARINI ELEŞTİRDİ

Fuar bütçesi üzerinden yapılan eleştirileri bir kez daha net bir dille eleştiren Başkan Büyükakın, “Bu fuara ayrılan bütçeyi konuşanlar, dünyanın nereye gittiğini algılayamaz. Bir kariyer fuarını sadece bütçesiyle tartışan bir kafa, yeni yüzyılda değişen dünyayı, gençliğin potansiyelini, rekabetin gerekliliklerini anlayamaz. Biz gençlerimize güveniyoruz. Türkiye’nin geleceği bu gençlerin elinde şekillenecek. Dolayısıyla bu fuara harcanan her kuruş helaldir, helal olsun. Gençlerimizin istihdam kapılarını aralamak, onların potansiyellerini keşfetmelerine destek olmak için tüm kurumlarımızla el birliği yaptık. Gençlerimize inanıyoruz, güveniyoruz. Türkiye’nin güçlü yarınlarını birlikte inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

100 BİNİN ÜZERİNDE KATILIMCI BEKLENİYOR

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk de yaptığı konuşmada, geçen yıla göre etkinlik sayısının arttığını ve fuarın farklı bir kariyer fuarı kimliği kazandığını belirtti. “MARMARAKAF, gençlerin potansiyelini keşfettikleri bir köprü” diyen Cantürk, fuarın bilime de katkı sunacağını ifade etti. Fuarda bilimsel veri toplama çalışmaları ve anketler düzenleneceğini de belirten Cantürk, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 100 binin üzerinde katılımcı beklediklerini sözlerine ekledi.