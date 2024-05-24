Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri muhtarlara, mahallelere yapılan hizmetler anlattı, talep ve önerileri aldı, yeni seçilen muhtarlara “Muhtar Aktif Sistemi” konusunda sunum yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen ve 12 ilçenin muhtarlarının katıldığı “Muhtar Buluşmaları” kapsamında, mahallelere yapılan hizmetlerle ilgili bilgi veriliyor, muhtarların talep ve önerileri konusunda istişarelerde bulunuluyor.

Yeni seçilen muhtarlara, Muhtar Aktif Sistemi’nin işleyişi hakkında bilgilendirme yapılıyor. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın ilgili birimleri, Kocaeli’deki 472 mahalle muhtarıyla sık sık bir araya gelerek sorunlarını dinliyor ve taleplerini kısa sürede çözüme kavuşturuyor.

Bu kapsamda Muhtarlıklar Şube Müdürlüğünce tüm ilçelerin muhtarlarının katılımıyla “Muhtar Buluşmaları” başlatıldı. Belirli günlerde her ilçenin muhtarlarının ayrı ayrı katıldığı toplantılar, hizmetlerin Kocaeli’nin en ücra köşesine kadar hızlı bir şekilde ulaşması için faydalı oluyor.

Muhtarlıklar Şube Müdürü Uğur Şahin, Kırsal Hizmetler Şube Müdürü Mustafa Dursun, muhtar dernek başkanları ve mahalle muhtarlarının katıldığı toplantılarda ilçe merkezleri ve kırsal mahallelerde yapılan hizmetler masaya yatırılıyor, muhtarların talep ve önerileri alınıyor. Toplantılarda ayrıca yeni seçilen muhtarlara, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince kurulan, talep ve şikayetlerin bir dakika gibi çok kısa bir sürede ilgili birime iletilebildikleri, “Muhtar Aktif Sistemi” hakkında teknik personel tarafından bilgilendirme yapılıyor.

TALEPLER SİSTEM ÜZERİNDEN İLETİLİYOR

Kocaeli’deki 472 mahalle muhtarlığa hizmet veren “Muhtar Aktif Sistemi” üzerinden taleplerini interaktif olarak Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına ileten muhtarlar, böylece bu tür başvurular için belediyeye gitmek zorunda kalmıyor.

Muhtarlar, sistem üzerinden Büyükşehir Belediyesine yaptıkları başvurularda, mahallelerine kazandırmak istedikleri park ve oyun alanları, yol bakım ve onarım, parke ve kaldırım, su, altyapı ve kanalizasyon, cami, şadırvan, istinat duvarı, toplu taşıma ve ulaşım gibi konularda destek alıyor. Muhtar Aktif Sistemi’ne yapılan başvurular e-imzalı dilekçe olarak işleniyor ve ilgili daireye çözümü için sistem üzerinden gönderiliyor. Dairelere gönderilen yazıların cevapları sistem üzerinde takip edilebiliyor ve gelen cevaplar ilgili muhtara yazı ile bildiriliyor. Mahalle muhtarları, Büyükşehir’in hizmetlerinin artarak devam edeceğine inandıklarını ifade ederek, Başkan Tahir Büyükakın’a çalışmalarından dolayı teşekkür etti.