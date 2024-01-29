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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadınlar Korosu, şef Ayşen Cengiz yönetiminde Sadettin Kaynak şarkılarından oluşan bir konser verdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadınlar Korusu, Kocaeli Kongre Merkezinde sanatseverlere Sadettin Kaynak şarkılarından oluşan bir konser verdi. Şef Ayşen Cengiz yönetimindeki muhteşem koro, birbirinden değerli klasik Türk müziği eserlerini katılımcılar için seslendirdi. Konserde seslendirilen eserler, Türk müziğinin eşsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Seyircilerin de zaman zaman eşlik ettiği konser, ruhlara dokundu.

ÇİLE BÜLBÜLÜM VE İNCECİKTEN BİR KAR YAĞAR

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Kadınlar Korusu, klasik Türk müziği bestecisi Sadettin Kaynak’a ait eserleri müzikseverlerle buluşturdu. Konserde; Çile Bülbülüm, İncecikten Bir Kar Yağar, Bahar Bitti Güz Bitti, Bir Rüzgardır Gelir Geçer Sanmıştım, Leyla Bir Özgecandır, Gönlüm Seher Yeli Gibi ve Enginde Yavaş Yavaş adlı besteler seslendirildi. Konuklar konser sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadınlar Korusu’nu ayakta alkışladı.