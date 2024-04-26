Kocaeli'de Gölcük Koray Aydın Parkı mevkiinde bulunan atıl haldeki kalıcı iş merkezi, Gölcük Belediyesi’nin girişimleri sonucunda eğitim yuvasına dönüştü.KOCAELİ (İGFA) - Koray Aydın Parkı mevkiinde bulunan atıl kalıcı iş merkezi, eğitim yuvasına dönüştürüldü. Gölcük Belediyesi’nin girişimleri ve yasal prosedürün tamamlanmasıyla, özel mülkiyette olan bağımsız bölümler üzerindeki tüm tedbir, şerhlerin kaldırılması sonrasında, kalıcı işyerlerinin tümünün Maliye Hazinesi adına tapuda tescili işlemi tamamlandı. Akabinde Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edilen; Donanma Mahallesi, Pazarlıdere Caddesi üzerinde, 7274 parselde yer alan iş merkezi, hızla sürdürülen inşaat çalışmalarının tamamlanması ile eğitim yuvasına dönüştü.

MİLLİ SERVET KORUNARAK EĞİTİME KAZANDIRILDI

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 17 Ağustos 1999 Depremi sonrasında inşa edilen, kalıcı iş merkezinde çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Sezer, “Atıl durumdaki Kalıcı İş Merkezinin mahallemiz için sorun olmaktan çıkması, milli servetin korunması ve eğitime kazandırılmasında tüm emeği geçenlere teşekkür ederim. İlçemize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

BİR BÖLÜMÜNDE ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU OLACAK

Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından teknik ve statik açıdan son derece sağlam olduğu belirlenen, 4800 m2 kullanım alanı bulunan bina, inşaat çalışmaların tamamlandı. Hazır olan binanın 2024-2025 Eğitim – Öğretim Dönemi’nde eğitim yuvası olacak. Binanın bir buçuk katı lise statüsünde özel eğitim meslek okulu olacak. Binanın geri kalan kısmının eğitim amaçlı olarak ne şekilde kullanılacağına İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü karar verecek.