Karabağlar Belediyesi Hıdırıllez’de, Uğur Sayınbatur Brass Ensemble konseri düzenledi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, vatandaşlarla bir araya geldi.İZMİR (İGFA) - Baharın müjdecisi, bolluğun ve bereketin sembolü Hıdırellez’de Karabağlar’da yaşayan vatandaşlar doyasıya eğlendi. Yeşilyurt Karafatma Parkı’nda gerçekleşen “Hıdırellez Şenliği”nde vatandaşlar Uğur Sayınbatur Brass Ensemble konseriyle dans etti. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay’ın da katıldığı etkinliğe Karabağlar’da yaşayan vatandaşların ilgisi büyük oldu. Vatandaşların büyük coşkusuyla karşılanan Başkan Kınay, onlarla birlikte dans ederek şarkılar söyledi.

“BUGÜN ÜLKENİN BOLLUK, BEREKET VE UMUTLA DOLU GÜNLERİNİN BAŞLANGICI OLSUN”

Konser öncesi konuşan Başkan Kınay, bolluğun, bereketin, huzurun, barışın ve kardeşliğin simgesi olan Hıdırellez’i kutlamak için bir araya geldiklerini belirterek, birlikte başladıkları yolculuğu Karabağlar’ın her bir mahallesine büyüterek devam edeceklerini vurguladı. Başkan Kınay, bugün dilenen tüm dileklerin kabul olmasını; ülkenin bolluk, bereket ve umutla dolu günlerinin başlangıcı olmasını istediğini dile getirdi. Baharı karşıladıkları gibi, baharı büyütecekleri ve yazı getirecekleri günleri hep beraber yaşamak istediklerinin altını çizen Başkan Kınay, bu günlerin çoğalması için hep birlikte çalışacaklarını ifade etti.

UĞUR SAYINBATUR BRASS ENSEMBLE UNUTULMAZ BİR GECE YAŞATTI

Konuşmanın ardından sahne alan Uğur Sayınbatur Brass Ensemble, etkinliğe katılan vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Vatandaşların Başkan Kınay ile birlikte dans edip şarkılar söylediği, halayların çekildiği ve Hıdırellez ateşinin yakıldığı etkinlik, renkli anlara sahne oldu. Gecenin sonunda Başkan Kınay ve Uğur Sayınbatur Brass Ensemble, sahnede birlikte İzmir Marşı söyleyerek gecenin kapanışını gerçekleştirdi.