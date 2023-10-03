Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 5 Ekim’de sanatseverlere perdelerini açacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezonda tiyatro severlerin karşısına çıkmak için gün sayıyor.

Geçtiğimiz günlerde Kültür Sanat ve Turizm Sezon Açılışı programını tüm kültür müdürlüklerinin katkısıyla muhteşem bir şov ile sahneye taşıyan şehrin tiyatrosu, 5 Ekim’de perdelerini açacak. İlk olarak sevilen oyun “Yaşamak Mı Yoksa Ölmek Mi” ile seyirciyle buluşacak olan Şehir Tiyatroları, bu sezonda da muhteşem performansıyla izleyenleri mest edecek.

Yeni sezonda harika oyunları seyirciyle buluşturmaya hazırlanan şehrin tiyatrosu, “Yaşamak Mı Yoksa Ölmek Mi”, “Radyo-yu Hümayun”, “Fareler ve İnsanlar”, “Vişne Bahçesi”, “Kılıçarslan”, “Aradığın Seni Arayandır”, “Çöp Atlas”, “Evvel Zaman İçinde” gibi izlenme rekorları kıran ve hala satışa açıldığı gün biletleri tükenen oyunlarıyla yeni sezona merhaba diyor.

Tolstoy’un dünyaca ünlü eseri Savaş ve Barış'ın provalarına da devam eden Büyükşehir Şehir Tiyatroları, bu büyük prodüksiyonu da usta yönetmen Mehmet Birkiye rejisiyle Kocaeli seyircisiyle buluşturmak için tüm hızıyla çalışmalarına devam ediyor.