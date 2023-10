CHP Efeler Gençlik Kolları Başkanı Artuğ Akosman, yaptığı açıklamada şunları bildirdi: "Aydın’da işi gücü tıkırında olan 3-5 kişiden birisi… AKP meclis üyesi Mustafa Arı… Tariş depolarına istiflediği tüplerinin önüne iskemleyi atıp, bacak çeliyor, ellerini ovuştura ovuştura zam gelsin diye bekliyor. Defalarca soruldu kendisine şu tüplerini depoladığın yerin kira kontratını bir gösteriver denildi ama nafile. Soru bu olunca kendisi bir güzel kafasını kuma gömer. İzinleri var mı? Ona da cevap yok. Başka ne zaman gömer? Milletin yarı aç, yarı tok gezdiği, her gün iğneden ipliğe her şeye zam geldiği, işçinin, çiftçinin, emeklinin hali konuşulmaya kalkılırsa tabi ki. Bak elektriğe de doğalgaza da şu bir hafta içinde %20’şer zam geldi Sayın Arı ne dersin desek. İnanın tek bir cevap alamayız. AKP iktidarı olarak bu şehre zarar vermekten başka ne yaptınız diye sorsak ağzını açıp cevap vermez. Alın size örnekler. Güllüğe demir yolu yapacağız diyorlar hala diyorlar. Eski PTT binasını yıktılar öylece moloz yığını bıraktılar, emniyet, adliye yeni hizmet binalarını 10 yıldır bekliyor, hala daha bekliyor. Bu şehir, bu halk her anlamda sizden çektiği kadar kimden çekti ki. Her girdiğiniz seçimi kaybettiniz bu şehirde, kaybediyorsunuz, halen de daha sıkılmadan utanmadan açıklama yapacağız diye safsatalar okuyorsunuz.Geçiniz bu işleri; sokağa çıkın, pazara markete gidin insanlara sorun; nasıl durumunuz, geçinebiliyor musunuz deyin. Vatandaşın cevabına yer verin açıklamalarınızda, yüreğiniz yetiyorsa."