Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşların rahat ve konforlu bir ulaşım sağlamaları için kent genelinde yaygınlaştırdığı yürüyen merdivenler kendini bilmez kişi ya da kişilerin hedefi oluyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenliği ve konforu için kentin pek çok noktasında inşa ettiği yürüyen merdiven ve asansörler, kendini bilmez kişilerin hedefi oluyor. Artık alışık olduğumuz görüntülere maalesef yenileri ekleniyor.

Kameraya yansıyan görüntülerde bir grup gencin yürüyen merdivenleri kullanma biçimi bu kadarına da pes dedirtti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşların güvenliği ve konforu için kentin pek çok noktasında inşa ettiği asansör ve yürüyen merdivenler, kendini bilmez kişi ya da kişiler tarafından çirkin görüntülere maruz kalıyor. Özellikle dezavantajlı gruplar için hayati öneme sahip asansör ve yürüyen merdivenlerde kaydedilen son görüntüler bu kadarına da pes dedirtti. Bir üst geçitte güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde iki gencin yürüyen merdivenleri kullanma biçimi çirkin anları beraberinde getirdi. Gençlerin yürüyen merdivenleri kullanmak yerine yürüyen merdivenlerin tutunma bandına binerek kaymaları ve bunları eğlenceye dönüştürmeleri tepki çekti.

ANLIK OLARAK TAKİP EDİLİYOR

Kent genelinde hizmet veren yürüyen merdiven, asansör ve engelli platformlarının bakım, onarım ve tadilatlarını düzenli olarak gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, üniteleri kamera ve izleme sistemleri ile 7/24 takip ediyor. Böylelikle duyarsız vatandaşlar tarafından zarar verilen üniteler için gerekli onarım çalışmaları başlatılıyor.

37 YÜRÜYEN MERDİVEN, 144 ASANSÖR

Kocaeli geneli üst geçitlerde toplam 37 yürüyen merdiven ve 144 asansör bulunuyor. Bu yürüyen merdiven ve asansörlerin periyodik bakım ve onarımları ilgili yönetmelikler doğrultusunda yapılıyor. Aylık periyodik bakımların yanı sıra yürüyen merdiven ve asansörlerde çıkabilecek arızalara da müdahale ve onarım hizmeti Enerji Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor. Böylece tüm yürüyen merdiven ve asansörlerin sunduğu hizmet kalitesi artırılmakla beraber vatandaşlar bu hizmetten sorunsuz olarak faydalanmış oluyor.

SORUMLULAR YASAL İŞLEM ALTINDA

Yürüyen merdivenlerin ve asansörlerin kasıtlı olarak durdurulması hem kamu malına zarar veriyor hem de günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Ayrıca ünitelere kasıtlı olarak zarar verdiği tespit edilen ve olumsuz hareketlerde bulunan kendini bilmez kişiler için yasal işlem başlatılıyor. Hizmette aksamaların etkin ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması amacıyla kamera ve izleme sistemleri ile takibi yapılıyor.

BAKIM, ONARIM VE ARIZA TAKİBİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde hizmet veren yürüyen merdiven ve asansörlerin bakım ve onarımını aksatmadan sürdürüyor. Arıza ihbarlarını hızla değerlendiren Büyükşehir ekipleri, 153 Çağrı Merkezi’ne gelen bildirimlere anında müdahale ediyor.