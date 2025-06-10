Kentsel dönüşüm projeleriyle Kocaeli’ni sağlıklı ve güvenli bir geleceğe hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, Körfez ilçesi Kabakoz Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkım işlemlerine başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez İlçesi Kabakoz Mahallesi’nde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkım işlemlerine başladı

Ulaşımdan altyapıya kadar her alanda Kocaeli’ni geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, kentin depreme karşı daha güvenli hale gelmesi için kentsel dönüşüm projelerine hız veriyor. Zaman içinde yıpranan fiziksel alanları iyileştirerek, depreme dayanıklı konutlarla Kocaelililere güvenli yaşam alanları oluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Körfez İlçesi Kabakoz Mahallesi’nde yıkım işlemlerine başladı.

HAK SAHİPLERİ İLE ANLAŞMAYA VARILIYOR

Daha dirençli ve daha yaşanabilir bir Kocaeli için yoğun bir mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Körfez İlçesi Kabakoz Mahallesi’nde çalışmalarına devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Rezerv Yapı Alan” ilan edilen 7.2 hektarlık alan için uzlaşma görüşmelerine başlanmıştı. Uzlaşma Ofisi kuran Büyükşehir Belediyesi, hak sahipleri ile uzlaşma görüşmelerini sürdürüyor. 185 yapı, 477 konut ve 16 ticaret alanı bulunan alanda bazı hak sahipleri ile anlaşmaya varıldı. Yapılan uzlaşmalar kapsamında ise tahliye ve yıkım işlemleri başladı.

Büyükşehir Belediyesi, anlaşma sağlanan hak sahiplerinin evlerinin yıkım işlemine başladı. Bu kapsamda bir binanın tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından yıkım işlemine geçildi. Büyükşehir ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini alarak, tahliye edilen evin kontrollü bir şekilde yıkım işlemini gerçekleştirdi. Bölgedeki yıkım çalışmaları anlaşma sağlanan hak sahipleri ile devam edecek.