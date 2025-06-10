Bursa'da Orhaneli’nin Altıntaş Köyü’nde arife günü kaybolan 14 yaşındaki Burak Koçak, yoğun arama çalışmaları sonucu sağ salim bulunurken, köyde büyük bir mutluluk yaşandı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Orhaneli ilçesine bağlı Altıntaş Köyü’nde, arife günü okula gitmek için evden çıkan ve kendisinden haber alınamayan 14 yaşındaki Burak Koçak’tan sevindirici haber geldi.

Günlerdir jandarma, AFAD, gönüllü arama-kurtarma ekipleri ve köylülerin katılımıyla sürdürülen arama çalışmaları sonuç verirken, Burak sağ salim bulundu.

AFAD yetkilileri ve köy muhtarıyla yapılan görüşmelerde, Burak’ın sağlık durumunun iyi olduğu ve ailesine teslim edildiği doğrulandı.

Haber, Altıntaş Köyü’nde büyük bir sevinç ve rahatlama yarattı. Aile, gözyaşları içinde çocuğuna kavuşurken, köylüler dayanışmanın gücüyle gurur duyduklarını ifade etti.

Orhaneli Altıntaş Köyü Muhtarı İsmail Avlan, “Allah’a şükür evladımıza kavuştuk. Arama çalışmalarına katılan herkese minnettarız. Rabbim bir daha böyle bir acı yaşatmasın” dedi.

AFAD Bursa koordinasyonunda, Orhaneli'de kaybolan Burak Koçak için aramalar aralıksız sürüyor. Tüm ekipler sahada, tüm imkanlar seferber.#AFADBursa #KayıpArama #Orhanelihttps://t.co/qZ9mNB0weq— AFAD Bursa (@bursa_afad) June 8, 2025

AFAD'ın olayın detaylarıyla ilgili önümüzdeki günlerde kapsamlı açıklama yapacağı öğrenildi.