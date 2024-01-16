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Millet Bahçesi içinde yer alan, Kocaeli’nin sembollerinden göletin daha sağlıklı bir ekosisteme kavuşması ve habitatının korunması sağlanacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Körfezi’ne ve Marmara’ya yeniden hayat verecek dip çamuru temizliği projesi aralıksız devam ediyor. Proje kapsamında körfez çamurdan temizlenirken çevrede yaşanacak ekolojik değişim de ön plana çıkıyor.

Halen Millet Bahçesi çalışmalarının yürütüldüğü Kocaeli fuarının içinde yer alan ve kentin sembollerinden göletin yaşanacak ekolojik değişimden olumlu yönde yararlanması için de çalışma yapılıyor. Gölet çevresinde yapılan inceleme ve değerlendirme toplantısında bölgenin daha sağlıklı çevresel şartlara ulaşması ve örnek bir rekreasyon alanına dönüşmesi ele alındı.

GÖLET VE ÇEVRESİNDE İNCELEME

İzmit Körfezi Dip Çamuru Temizliği projesiyle körfezin doğu baseni temizlenirken, Millet Bahçesi yapım alanı içerisinde kalan fuar göletinin temizlenmesi çalışmaları düzenlenen inceleme ve toplantıda ele alındı. Yapı Kontrol Dairesi Başkanı Serkan Ihlamur, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı personeli, ilgili şube müdürleri ve teknik personel, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi’nin öğretim görevlilerinin katıldığı programda ilk olarak Millet Bahçesi içerisinde yer alan gölet ve çevresinde incelemelerde bulunuldu. Ardından gölet ve çevresinin daha iyi çevresel şartlara ulaşması ve sağlıklı bir rekreasyon imkanı sunması amacıyla toplantı düzenlendi.

Fuar alanından örnek bir Millet Bahçesine dönüşümün sağlanacağı projede çalışmalar Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülüyor. Kocaeli halkın kullanımına açılacak Millet Bahçesi içerisinde yer alan ve kentin sembollerinden göletin daha iyi çevresel şartlara ulaşması ve sağlıklı bir rekreasyon imkanı sunması için de çalışmalar devam ediyor. Göletin öncelikle su kalitesinin ve mevcut habitatının korunması kapsamında neler yapılabileceği bilimsel olarak masaya yatırıldı. Öncelikle göletin fiziksel durumu, su kalitesi ve biyoçeşitliliğinin ortaya konması, daha sonra kısa, orta ve uzun vadede daha iyi çevresel koşullara ulaşılması adına neler yapılabileceği toplantıda ele alındı.