Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde bulunan sinyalizasyon sistemlerinde periyodik olarak bakım ve temizlik çalışması yapıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanlarında mal ve can güvenliği için önlemleri alıyor. Bu kapsamda trafik ışıklarında temizlik ve onarım gerektiren noktaların kontrolleri de ekipler tarafından sağlanıyor.

BAKIM VE TEMİZLİK DÜZENLİ YAPILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, trafik ışıklarındaki bakım ve onarım çalışmalarını kent genelinde kademeli olarak sürdürüyor. Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ile trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor. Trafiğin en önemli unsurları olan sinyalizasyonların doğru çalışması sağlanarak, meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçiliyor. Ekipler, trafik ışıklarında temizlik ve onarım gerektiren noktaların kontrollerini de düzenli olarak sağlıyor.

TRAFİK GÜVENLİĞİ İÇİN ÖNEMLİ ÇALIŞMA

Kent genelinde bulunan 255 adet sinyalizasyon kavşağında Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğünce yapılan periyodik bakım ve temizlik çalışmaları ile meydana gelebilecek arıza kaynaklı sorunların ve ışık görünürlüğünün azalmasının önüne geçiliyor.