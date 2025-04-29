Kayseri'nin gözde yerleşim bölgelerinden Talas, yeni bir yaşam alanı kurmak isteyen yatırımcılar için benzersiz bir fırsat sunuyor.

KAYSERİ (İGFA) - KayseriTalas Belediyesi mülkiyetinde bulunan, Harman Mahallesi'ndeki 1655 metrekarelik değerli konut arsası, şimdi 18 aya varan taksit imkanıyla alıcısını bekliyor.

Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda yarın saat 15.00’te gerçekleştirilecek ihale encümen huzurunda düzenlenecek.

Muhammen bedeli 48 milyon TL olan bu ihalede 18 taksit imkanı bulunuyor.

Bu satıştan elde edilecek gelir, Talas Belediyesi'nin önümüzdeki dönemde hayata geçireceği hizmet ve yatırım projelerinde kullanılacak.

Bu konut arsası ve ihale süreci hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, Talas Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 0352 437 00 54 numaralı telefonunun 2420 ve 2440 dahili hatları üzerinden yetkililerle iletişime geçebilirler.

Ayrıca ihale şartnamesi de aynı birimden temin edilebilir.