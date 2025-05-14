Kocaeli'de İzmit Belediyesi, Yenişehir Mahallesi’nin yıllardır ihmal edilen Kazım Şehit Caddesi’ni kendi ekipleriyle baştan sona yenileyerek modern ve estetik bir görünüme kavuşturuyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi Kazım Şehit Caddesi’nde üstyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yoğun trafik akışına sahip olan ve “Stat 2000” tesisinin önünden Bekirdere’ye uzanan önemli güzergâhta, asfalt seriminden aydınlatmaya kadar kapsamlı bir yenileme yapılıyor.

HÜRRİYET, “UZUN YILLAR EL DEĞMEMİŞ”

Çalışmaları yerinde inceleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet “Sabah üç ayrı okulda Beslenme Saati hizmetimizi gerçekleştirdik. Şimdi de üstyapı çalışmalarını denetlemek üzere Yenişehir Mahallesi’ndeyiz. Burası önemsediğimiz ana caddelerden bir tanesi. Stat 2000 diye bilinen tesisin önünden geçen ve Bekirdere’ye çıkan yol. Çok işlek bir cadde. Çok uzun yıllar el değmemiş bir yerdi.

“ASFALT SEZONUNU BU CADDE İLE AÇTIK”

Geçen dönem burayı yenileyeceğimizin sözünü vermiştik. Altyapısı, üstyapısı, kaldırımları, ışıklandırmasıyla cıvıl cıvıl yapacağız demiştik. Seçimin ardından da ilk girdiğimiz yerlerden bir tanesiydi. Altyapı kurumları buradaki işini bitirdikten sonra bahar aylarına doğru kaldırımlarını bitireceğiz, ışıklarını yerleştireceğiz ve asfalt sezonu açıldığında da asfaltını atacağız dedik. Asfalt ihalemizi yakın zamanda yaptık. Ve sezonda ilk asfalt attığımız yer bu cadde.

HÜRRİYET, MECLİS ÜYESİ KARAGÖZ’E SESLENDİ

Altyapı ve kaldırımlar tamamen bitti. Asfalt ve ışıklandırma devam ediyor. Aşınma asfaltını da attıktan sonra burası tamamen bitmiş olacak. Markalaşmış olan Atatürk ve Türk Bayraklı direklerimizi yerleştiriyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta kesin hesap raporlarımız incelenmişti. Orada muhalefet Fen İşleri bütçesinin az kullanılmasını eleştirmişti. Sanki biz yatırım yapmamışız gibi anlatmaya çalıştılar. Buradan Okan Karagöz’e sesleniyor ve buraya davet ediyorum. Bakın, bu yolu Fen İşleri ekiplerimiz yaptı. İhale ile yapılmadığı için Fen İşleri bütçesinin altında göremiyorsunuz. Mal ve hizmet alımlarının altında direklerin, kaldırım taşlarının, asfalt alımını görüyorsunuz.

“ŞİKAYET ETMEDİK, BÜTÜN PLANLARI DEVREYE SOKTUK”

İşçilik tamamen kendi personelimiz. İş yapılıyor ama metodunu değiştirdik. İşte gerçek tasarruf böyle yapılır. Kötü komşu insanı ev sahibi yaparmış derler. Biz de her şerde bir hayır var diyoruz. Seçime 6 ay kala bize uygulanan SGK’nın taşkın haczi, ekonomik anlamda dar boğaza sokulmamız, üstüne muhalefetin algı çalışmaları sonrası ihalelerimize giren olmadı. İşler yarım kalmaya başladı. Öyle zorluklar yaşadık ki. Ama şikayet etmedik ve bütün planları devreye soktuk.

“KENDİ ÖZ GÜCÜMÜZLE YENİLİYORUZ”

Kolları sıvadık ve kendi öz gücümüzle çalışmalarımı gerçekleştirmeye başladık. O gün bir şey öğrendik: biz bu üstyapı çalışmalarının birçoğunu müteahhide vermeden kendimiz yapabilirmişiz. Bundan sonra da olabildiğince dışarıya vermeden malzeme alımıyla personel gücümüzle yapacağız. Burası da gurur duyduğumuz kendi alın terimizle yenilenen bir cadde oldu. Kendimiz yaptığımızda gerçekten daha güzel oluyor. Daha hızlı bitiyor, daha kontrollü çalışılıyor. Bize bu süreçte yardımcı olan muhtarımıza da çok teşekkür ediyoruz.

“19 MAYIS’TA TRAFİĞE AÇILACAK”

Sezon açılır açılmaz sözümüzü tuttuk ve çalışmalara başladık. Süslü şehir İzmit diyoruz artık. Emeğimizi hakikatiyle yapıyoruz ve estetik dokunuşlar yapıyoruz. Atatürk’ün siluetiyle caddelerimizi aydınlatıyoruz. Trafiğe 19 Mayıs’ta açacağız. Asfaltın tam anlamıyla oturması gerekiyor. Yenişehir’de yapacağımız daha çok işimiz var. Her şey bir anda olmuyor tabi ama zamanla inşallah yapacağız. Tabi gönül ister ki ekonomi kriz olmasın, şartlarımız daha iyi olsun.

“SEDAŞ SÖZÜNÜ TUTSUN”

Artık havai hat kalmaması, yerlerin altına alınması lazım. Tüm altyapı kurumlarına sesleniyoruz: gerekirse arazilerden kamulaştırma yapın. O kutuların yerini değiştirebilirsiniz. Sırf maliyetten kaçmak için kocaman trafolar yapılıyor. Bunlar kentin estetiğini bozuyor ve insanların kullanım konforunu etkiliyor. Bizim sorumluluğumuz deyip kaçmıyoruz ama o standardı değiştiremiyoruz. SEDAŞ’ın bize seçimden önce sözünü verdiği 39 sokak var. Havai hatlarını yerin altına alacağız dediniz. Bu sokakları yenilememiz için bunu yapmanız, sözlerinizi tutmanız gerekiyor. Siz altyapıyı yaptıkça biz de üstyapı yapacağız. Biz burada ağaçları da led ışıklarla süsledik. Gücümüz yettiğince kamu arazisinde olan ağaçları süslüyoruz. Bölge sakinleri de bahçelerinde ağaçlarını süsleyebilir. Sokak daha da canlanır ve daha aydınlık hale gelir” ifadelerini kullandı.

GÜREŞEN, “SAĞLAM VE KALICI BİR YOL OLACAK”

Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, “Kendi ustalarımızla çalışmaya başladık. İlk etapta 1300 metre bordür, 450 adet sınır elemanı, 3 bin metrekare mineral parke çalışması gerçekleştirdik. Daha sonra 16 adet yeni nesil aydınlatma direklerimizin imalatını gerçekleştirdik. Sonrasında yolu asfalta hazırlamaya koyulduk. 1200 ton binder asfalt serimi, en sonda da 700 ton aşınma asfaltı sereceğiz. Sirkülasyonu fazla olan bir yol. Sağlam olmasını istiyoruz. Izgara kapaklarının hepsi aynı kotta olacak. Son olarak yol çizgilerini çekip 19 Mayıs’ta trafiğe açacağız” dedi.

MUHTARDAN TEŞEKKÜR

Yenişehir Mahalle Muhtarı Zeki Uysal, “Çalışmalar gayet güzel ilerliyor. Hakikatten bu cadde bizim uzun yıllardır kanayan yaramızdı. Ve Yenişehir Mahallesi’nin en önemli caddelerinden bir tanesi. Şu anda kaldırımları olsun, ışıklandırma ve asfaltıyla beraber bu cadde mahallemizin en güzel caddelerinden biri oldu. Emekleriniz için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.