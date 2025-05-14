Kocaeli İzmit Belediyesi Engelliler Haftası dolayısıyla “Engelli Bireylerde Madde Bağımlılığı Semineri ve Sinema Gösterimi” etkinliğine ev sahipliği yaptı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, Engelliler Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Belsa Plaza A Blok’ta düzenlenen “Engelli Bireylerde Madde Bağımlılığı Semineri ve Sinema Gösterimi” hem bilgilendirici hem de sosyal yönüyle dikkat çekti.

ÖNEMLİ BİLGİLER SUNULDU

İzmit Belediyesi Engelli Birimi’nin koordinasyonunda ve kentimizde faaliyet gösteren engelli derneklerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, engelli bireylerde madde bağımlılığına dair farkındalık oluşturulması amaçlandı. Seminerin konuk konuşmacıları Yard. Doç. Tuğba Önyılmaz ve Doç. Dr. Bahadır Geniş, bağımlılık süreci, erken müdahale ve toplumsal destek konularında katılımcılara önemli bilgiler sundu.

KONUŞMACILARA ÇİÇEK TAKDİMİ

Etkinlik, engelli bireylerin ve ailelerinin bilinçlenmesine katkı sağladı. Seminer sonunda Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci konuşmacılara çiçek takdiminde bulundu. Ardından katılımcılarla konuşmacılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

ÇOCUKLAR İÇİN SİNEMA ETKİNLİĞİ

Seminerle eş zamanlı olarak, engelli bireylerin çocukları için Meclis Salonu’nda sevilen animasyon filmi Kayıp Balık Nemo gösterildi. Çocuklar için hazırlanan bu sinema etkinliği sayesinde ebeveynler seminere katılırken, çocuklar da keyifli vakit geçirdi. Etkinlik sonrasında da katılımcılara fuaye alanında hazırlanan ikramlar sunuldu.