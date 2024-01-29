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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Körfez ilçede gerçekleştirdiği ziyaret programları sırasında Kocaeli Kuzey Metro Hattının 1. aşamasının Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2024 yılı yatırım programına alınmasını değerlendirdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kuzey Metro Hattının yatırım programına alınması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şükranlarını sunduğunu ifade etti.

Bölgenin toplu taşıma sistemi açısından böyle bir metro hattının yapılmasının Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım mastır programında bir zorunluluk olarak görüldüğüne dikkat çeken Başkan Büyükakın, ‘’Uzunca bir zamandır bunun nasıl yapılacağıyla ilgili çalışmaları yürütüyorduk. En son konuyu Ulaştırma Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Yaklaşık üç ay önce konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlandı ve yatırım programına alınmasıyla ilgili süreç tamamlandı’’ bilgisini verdi.

KÖRFEZ’DEN KARTEPE’YE UZANACAK

Körfez ilçeden başlayıp Derince, İzmit ve Kartepe’yi kat eden toplam 35 km’lik Kuzey Metro Hattının yatırım programına alınan ilk etabının 26 km uzunlukta olduğunu aktaran Başkan Büyükakın, ‘’Önümüzdeki süreçte de ihale hazırlıkları tamamlanacak ve başlayacak. Körfez’de üç adet istasyon noktası var, biri de ticaret odamızın hemen yakınında olacak. İzmit yönüne doğru iki durak daha var. İkinci etapta ise Atalar Mahallesi tarafına doğru üç istasyon daha var. Öncelikli olarak Körfez ilçe tarafından başlanacak, bölgenin de toplu taşıma meselesini çözme anlamında devasa bir katkısı olacak’’ ifadesini kullandı.

Metronun 95 milyar TL’lik yatırım hacminin Büyükşehir Belediyesi bütçesinin neredeyse 2,5 katı büyüklüğünde olduğuna da dikkat çeken Başkan Büyükakın, ‘’Böyle bir kaynağın merkezi hükümetin bütçesinden ayrılmış olması ve bunun yapılacak olmasının şehrimizin kaynaklarının yerelde kullanılması açısından ciddi bir katkısı var. Cumhurbaşkanımız, Gebze-Darıca OSB arasındaki metro hattında da yatırımın Ulaştırma Bakanlığı’na devri konusunda talebimizi olumlu karşılamıştı. Şimdi de kentimiz için çok değerli bir metro projesini yatırım programına dahil etti. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a şehrim adına şükranlarımı sunuyorum’’ açıklamasını yaptı.