Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 50 hibeli organomineral gübre desteği başvuruları sona erdi. Gübrelerin dağıtımına Ramazan Bayram’ından sonra başlanacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi amacıyla meyve sebze yetiştiricilerine yüzde 50 hibeli katı organomineral (kükürt, 8-20-0+10) gübre desteği sağlıyor.

Destekten yararlanmak isteyen üreticilerin başvuruları sona erdi. Ürünler, bayramdan sonra çiftçilere teslim edilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan tarımsal destekler artarak sürüyor. Mazot, gübre, meyve fidanı, arı yemi ve ekipmanları, yem bitkisi tohumu, topraksız tarım, modern sera kurulumu ve sera naylonu başta olmak üzere çok sayıda desteklerle üreticilerin yanında olan Büyükşehir, meyve sebze yetiştiricilerine yüzde 50 hibeli katı organomineral gübre desteği veriyor.

DAĞITIM BAYRAMDAN SONRA

Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce Kocaeli genelinde yürütülen proje doğrultusunda, gübre desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerin başvuruları tamamlandı. Başvuruların sona ermesinin ardından gübre dağıtımın, belirlenen program dahilinde Ramazan Bayramı’ndan sonra başlayacağı belirtildi. Konuyla ilgili üreticilere SMS ile bilgilendirme yapılacak.

Desteğin yüzde 50 hibeli olmasını sevinçle karşılayan üreticiler, başvuru merkezinde yoğunluk oluşturdu. Özellikle tarımın yoğun olarak yapıldığı İzmit ve Kandıra ilçelerindeki üreticiler, sabahın erken saatlerinden itibaren Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne gelerek, istenen belgeleri teslim etti.