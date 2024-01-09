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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Karla Mücadele Ekipleri, yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışının ulaşımı olumsuz yönde etkilememesi için çalışmaya başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’ni önümüzdeki günlerde etkisi altına alması beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde görülmeye başladı. Yüksek rakımlı Kartepe zirve yolunda ve Başiskele Aytepe Diriliş Kampında etkisini gösteren kar yağışının ulaşımı olumsuz yönde etkilememesi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri çalışma yapıyor.

KARLA MÜCADELE EKİPLERİ HAZIR

Grayder, pto, loder, unimork gibi iş makineleri ve nöbetçi personelle yüksek kesimlerde nöbete başlayan Karla Mücadele Ekipleri, kar yağışının yollarda buzlanma ve kapanmaya sebep olmaması için tuzlama ve küreme çalışmaları yapıyor. Şimdilik yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışının kent genelinde hafta sonu etkinliğini arttıracağı tahmin ediliyor. Meteorolojiden alınan hava tahmin raporları uyarınca gerekli tüm önlemler alınarak Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Karla Mücadele Ekipleri; Kartepe Zirve Yolu, İzmit’te Santral Rampası, Umuttepe, Miralay Mümtaz Caddesi, Bağçeşme, Arızlı, Gündoğdu, Radar Rampası, Kuruçeşme Toki Konutları, Başiskele’de Aytepe Diriliş Kamp Yolu, Baraj yolu-Cami Düzü-Doğantepe-Serinlik Bağlantı Yolu olmak üzere ihtiyaç duyulan tüm noktalarda yolların açık tutulması, buzlanma olmaması için çalışmalarını sürdürecek.