Çerçioğlu'na, Cumhuriyet Halk Partisi Koçarlı Belediye Başkan Adayı Özgür Arıcı da eşlik etti.

Vatandaşlar, yoğun ilgiyle karşıladıkları Çerçioğlu'na geçinemediklerini, enflasyon karşısında zor durumda kaldıklarını anlattı. Pazarlardan da alışveriş yapamaz hale geldiklerini dile getiren vatandaşlar, Çerçioğlu'nun sosyal belediyecilik çerçevesinde gerçekleştirdiği projeler ile ekonomik olarak nefes aldıklarını dile getirdi.

Sosyal belediyeciliği, ihtiyaç sahibi olan her vatandaşa eşit şekilde ulaştırdıklarını belirten Çerçioğlu, "Bugün vatandaşlarımız bir simit alırken bile hesap ederek alır hale gelmiş durumda. Emeklilerimizin durumu ortada. Çarşı, pazar ateş pahası. Bizler Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugün de vatandaşlarımızın yanındayız, olmaya da devam edeceğiz" dedi.