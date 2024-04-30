Başkan Yetişkin mesajında şu ifadelere yer verdi; “1 Mayıs; emeğin ve dayanışmanın en güçlü şekilde vurgulandığı, emekçilerin birlik ve

beraberlik içinde olduğu, hukukun, demokrasinin, barışın ve kardeşliğin ön plana çıktığı

anlamlı bir gün. Bu kutlu gün vesilesiyle, tüm işçi kardeşlerimin alın teri ve emekleri

karşısında saygıyla eğiliyorum.

Efeler Belediyesi olarak, değerli çalışma arkadaşlarımızı, işçilerimizi ve emekçilerimizi bir aile

gibi görüyoruz. 'Ben' ve 'sen' ayrımı yapmadan, hepimizin aynı gemide olduğunu, birlikte

hareket ettiğimizde daha güçlü olduğumuzu biliyoruz. Emekçilerimizin demokratik hakları

için verdiği mücadeleyi ve emeği takdir ederken, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, tüm

emekçi kardeşlerimizin İşçi Bayramı’nı yürekten kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu

nice yıllar diliyorum. Birlikte daha güçlüyüz, birlikte daha ileriye gideceğiz!

Yaşasın 1 Mayıs!” ifadelerini kullandı.