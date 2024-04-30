Başkan Yetişkin mesajında şu ifadelere yer verdi; “1 Mayıs; emeğin ve dayanışmanın en güçlü şekilde vurgulandığı, emekçilerin birlik ve
beraberlik içinde olduğu, hukukun, demokrasinin, barışın ve kardeşliğin ön plana çıktığı
anlamlı bir gün. Bu kutlu gün vesilesiyle, tüm işçi kardeşlerimin alın teri ve emekleri
karşısında saygıyla eğiliyorum.
Efeler Belediyesi olarak, değerli çalışma arkadaşlarımızı, işçilerimizi ve emekçilerimizi bir aile
gibi görüyoruz. 'Ben' ve 'sen' ayrımı yapmadan, hepimizin aynı gemide olduğunu, birlikte
hareket ettiğimizde daha güçlü olduğumuzu biliyoruz. Emekçilerimizin demokratik hakları
için verdiği mücadeleyi ve emeği takdir ederken, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, tüm
emekçi kardeşlerimizin İşçi Bayramı’nı yürekten kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu
nice yıllar diliyorum. Birlikte daha güçlüyüz, birlikte daha ileriye gideceğiz!
Yaşasın 1 Mayıs!” ifadelerini kullandı.