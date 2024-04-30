Aydın Büyükşehir Karacasu’nun yollarını yeniliyor Aydın Büyükşehir Karacasu’nun yollarını yeniliyor

Başkan Yetişkin mesajında şu ifadelere yer verdi; “1 Mayıs; emeğin ve dayanışmanın en güçlü şekilde vurgulandığı, emekçilerin birlik ve 
beraberlik içinde olduğu, hukukun, demokrasinin, barışın ve kardeşliğin ön plana çıktığı 
anlamlı bir gün. Bu kutlu gün vesilesiyle, tüm işçi kardeşlerimin alın teri ve emekleri 
karşısında saygıyla eğiliyorum.
Efeler Belediyesi olarak, değerli çalışma arkadaşlarımızı, işçilerimizi ve emekçilerimizi bir aile 
gibi görüyoruz. 'Ben' ve 'sen' ayrımı yapmadan, hepimizin aynı gemide olduğunu, birlikte 
hareket ettiğimizde daha güçlü olduğumuzu biliyoruz. Emekçilerimizin demokratik hakları 
için verdiği mücadeleyi ve emeği takdir ederken, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde, tüm 
emekçi kardeşlerimizin İşçi Bayramı’nı yürekten kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu 
nice yıllar diliyorum. Birlikte daha güçlüyüz, birlikte daha ileriye gideceğiz! 
Yaşasın 1 Mayıs!” ifadelerini kullandı.