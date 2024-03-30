Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni dönemde Kayseri’yi daha da güzelleştireceklerini ve şehrin kültürüne uygun Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi ve Kafe Sinan Arabidin tesisiyle Türkiye’ye örnek olacaklarını söyledi.Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri’nin sosyal yaşamına renk katan yeni ve farklı projeleri hayata geçirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, içerisinde biyolojik göletin de bulunduğu yeni bir sosyal yaşam alanı ile Erkilet Kafe Sinan Arabidin Projesi’nin şehrin görünen yüzü olacağını vurguladı.

Kocasinan’a değer katan ve çehresini değiştiren projelere imza attıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “En önemli işlerimizin başında, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, onları gündelik yaşamları içerisinde mutlu kılacak yaşam alanları inşa etmek geliyor. Özellikle şehrin yaşam kültürüne uygun yeni alanlar planlıyoruz. Kadim Erkilet’e Kafe Sinan Arabidin Projesiyle mahallemizin doğal yapısına uygun olarak tesis inşa edilecek ve çalışmamız tüm Türkiye’ye örnek olacak. Erkilet, tarihle iç içe doğal dokusu korunarak cazibe merkezi haline dönüşecek. Diğer yandan ise Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi’ni, yeni yüzüyle büyük bir yaşam alanına dönüştüreceğiz. Kayseri’de bir ilk çalışmamız olan biyolojik göletin içinde yer aldığı Kafe Sinan İstasyon’un ardından Erkilet’e de biyolojik göletin bulunduğu Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi’ni kazandıracağız. Gençler başta olmak üzere 7’den 70’e herkesin ilgisini çekeceği ve farklı konsept çalışmaların yer alacağı kütüphanenin yeni bir cazibe merkezi olacak. Böylelikle şehrin doğal, tarihi ve kültürel değerlerine de sahip çıkmış oluyoruz ve bu anlamda farklı hizmetler sunacağız. Bu doğrultuda yaptığımız çalışmalar, geçmişimizi geleceğe taşıma noktasında önemli bir yer tutmaktadır” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı her alanda daha ileriye taşıyarak, en güzel hizmetleri vatandaşın hizmetine sunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.