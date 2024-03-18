Pop müziğin son yıllardaki en güçlü grubu KÖFN Türk müziğinin efsanevi sanatçısı Selami Şahin’e saygı niteliğinde hazırlanan “Selami Şahin Şarkıları 2” albümündeki KÖFN'den "Gitme Sana Muhtacım" ile müzik severlerden ve müzik eleştirmenlerinden tam not aldı.İSTANBUL (İGFA) - Son dönemde Türkçe popun zirvesine tırmanmayı başaran, elektronik-pop müzik türünün en önemli ikilisi olmayı başaran KÖFN'ün yeniden yorumu ve düzenlemesiyle günümüze uyarlanan “Gitme Sana Muhtacım”, elektronik pop müzik altyapısı ve grubun kendine has yaklaşımıyla dinleyicilere büyük bir sürpriz yaşatıyor.

KÖFN, 2022 yılında dinlenme rekorları kıran “Bi’ Tek Ben Anlarım” ile kitleleri peşinden sürüklemiş ardından gelen “Al Aramızdan” sonrasında çıkardıkları “Pop Star” albümü ile müzik piyasasında kalıcı olduklarını ispatlerken KÖFN & Simge “Yakışıklı” şarkısı ile de 16 hafta boyunca Radyolarda 1’nci sırada kalarak zirvenin tek sahibi oldular.

ĶÖFN şimdi de kendilerinden yeniden duyduğumuz “Gitme Sana Muhtacım” müzik listelerinde zirveye yükselirken müzik severlerden ve müzik eleştirmenlerinden tam not aldı.