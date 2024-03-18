“Vaat etmiyoruz, yapıyoruz” sloganıyla hareket eden Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan; bunun sadece sözde olmadığını bir kez daha kanıtladı. Daha önce taziye evi için ‘yerini buldum. Mart’ın ikinci Cuması tabelayı dikiyoruz’ dediğini hatırlatan Başkan Arıkan; sözünü tuttu. Fevzipaşa Mahallesi Akkaya Caddesi üzerinde Söke Belediyesi’ne ait alan Taziye Evi için tahsis edildi. Tabelası da Fevzipaşa Mahallesi sakinlerinin katılımıyla alana dikildi.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan; “Bir siyasetçi doğruluk ve adaletten ayrılmadığı sürece, arkasına da halkı aldığı zaman başaramayacağı iş yok. Biz bunu geçtiğimiz 9 aylık süreçte gösterdik. Fevzipaşa halkına söz verdik. Taziye Evimizin yerini belirledik, tabelasını da çaktık. Seçim sonrasında gerekli protokolü yapıp, temelini atacağız. Fevzipaşa Halkımıza, Sökemize hayırlı olsun” dedi.