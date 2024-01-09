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Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği’nin “Engelsiz Şehir Fikir ve Proje Yarışması”nda ödül alan “Engelsiz Kent Konya Erişilebilirlik Master Planı Projesi”ne ilişkin tanıtım programı gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği’nin “Engelsiz Şehir Fikir ve Proje Yarışması”nda ödüle layık görülen “Engelsiz Kent Konya Erişilebilirlik Master Planı Projesi’nin tanıtımını yaptı. Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür ve Sanat’ta düzenlenen tanıtım programında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, dezavantajlı vatandaşları sosyal hayatın her alanına dahil etmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak insan odaklı hizmet anlayışıyla dezavantajlı vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için gayret göstermeye devam ettiklerini kaydeden Uzbaş, bu konuda standartları çok daha yükseğe taşıyacakları ‘Engelsiz Kent Konya Erişilebilirlik Master Planı’ projesinin tanıtımını gerçekleştirdiklerini belirtti. Projenin Türkiye Belediyeleri Birliği tarafından 2021 yılında düzenlenen ‘Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi’nin elinden ödül aldıklarını anımsatan Uzbaş, Türkiye Belediyeler Birliği’ne teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Erişilebilirlik Uzmanı Ozan Kalkan da, Engelsiz Kent Konya Erişilebilirlik Master Planı’nın örnek teşkil eden kıymetli bir çalışma olduğunu belirterek, “Umarım diğer belediyeler de bu çalışmadan örnek alır ve erişilebilirliği daha geniş kapsamlı ülkenin tamamında sağlayabiliriz. Hedefimiz bu, çalışmalarımız, amacımız bu yönde” diye konuştu. Konya’daki engelli derneklerinin yöneticilerinin de katıldığı programda Konya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Kent Konya Erişilebilirlik Master Planı ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi.

“Engelsiz Kent Konya Erişilebilirlik Master Planı Projesi” kapsamında engeli gruplar ve bazı derneklerle temasa geçilerek yaşanan zorluklar, karşılaşılan engeller ve beklentiler doğrultusunda şehrin 17 farklı noktasında dezavantajlı grupların hayatını kolaylaştıracak uygulamalar gerçekleştirilecek.