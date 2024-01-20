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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya için yeni bir müjde daha vererek, Büyükşehir Belediyesi tarihinin en yüksek bütçeli yatırımı olacak Ağır Bakım Kentsel Dönüşümü ve 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü’nün temelinin hafta başında atılacağını açıkladı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya tarihinin en önemli yatırımlarından birisinin daha başlangıcını yapacaklarının müjdesini verdi.

Başkan Altay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Milli Savunma Bakanlığı ile 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü arsasının Konya Büyükşehir Belediyesi’ne devri ile ilgili olarak iş birliği protokolü imzalayarak süreci başlattıklarını anımsattı.

Meram Yeni Yol ile Meram Eski Yol arasında kalan Konya’nın bu en değerli alanlarından birisini şehre kazandıracaklarını kaydeden Başkan Altay, “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Konya Büyükşehir Belediyesi tarihinin en yüksek bütçeli yatırımını şehrimize kazandıracak olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ateşbaz Veli Mahallesi’nde bulunan 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü’nün 650 bin metrekarelik kısmı rekreasyon alanı olarak kullanılacak. Burada bulunan tesisi de yeni yeri olan Selçuklu Aşağı Pınarbaşı Mahallesi’ndeki alana taşıyacağız. Maliyeti 2 milyar lirayı aşan Ağır Bakım Kentsel Dönüşümü ve 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü’nün temelini Pazartesi günü saat 11.00’de Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanımız Sayın Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun katılımıyla atacağız inşallah. Şehrimiz için büyük bir kazanım olacak projenin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

140 bin metrekare toplam inşaat alanına sahip olacak 56. Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde; 6 adet depo, nizamiye binası, harp silahları bölümü binası, helikopter pisti, silah atölyesi, direkt müdahale binası ve ek idari binası yer alacak. Açık alan imalatlarında ise; 3 basketbol sahası, 2 hizmet destek yerleşkesi, futbol sahası ve koşu parkuru bulunacak.