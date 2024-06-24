Türkiye’nin önemli kavşak noktasında yer alan Konya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde Kurban Bayramı yoğunluğu yaşandı. Bayram tatilinde 9.054 otobüs seferi gerçekleştirilen Konya Otogarı’nda yarım milyondan fazla yolcu taşındı. Bayram tatili süresince Konya Otogarı ve ilçelerde bulunan otogarlarda ise toplam 805.769 yolcu taşındı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Otobüs Terminali’nde 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca yoğun bir seyahat trafiği yaşandı.

Hizmet kalitesini ve standardını sürekli artırmasıyla örnek olan Konya Otogarı, Türkiye’nin önemli kavşak noktalarından birinde bulunması ve 788 güzergaha ulaşım sağlama özelliğiyle her yıl milyonlarca yolcuyu sevdiklerine kavuşturuyor. Kurban Bayramı tatilinde de yoğunluğun olduğu Konya Otogarı’nda, 9.054 otobüs seferi gerçekleştirilirken bu seferlerde 550.584 yolcu taşındı.

İLÇE OTOGARLARINDA DA BAYRAM SEVİNCİ HİSSEDİLDİ

Yenilenen ve hizmet kalitesi artan ilçe otogarlarında ise 7.291 sefer ile 255.185 yolcu taşıması yapıldı.

Akşehir Otogarında 1.652 sefer ile 57.820 yolcu, Beyşehir Otogarında 658 sefer ile 23.030 yolcu, Cihanbeyli Otogarında 353 sefer ile 12.355 yolcu, Ereğli Otogarında 1.454 sefer ile 50.890 yolcu, Hüyük Otogarında 32 sefer ile 1.120 yolcu, Ilgın Otogarında 589 sefer ile 20.615 yolcu, Kadınhanı Otogarında 325 sefer ile 11.375 yolcu, Karatay Otogarında 1.110 sefer ile 38.850 yolcu, Karapınar Otogarında 609 sefer ile 21.315 yolcu, Kulu Otogarında 509 sefer ile 17.815 yolcu taşındı.

Bayram tatili süresince merkezde ve ilçelerde toplam 16.345 sefer yapılırken bu seferlerde taşınan yolcu sayısı ise 805.769 oldu.