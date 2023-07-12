Konya'da Selçuklu Belediyesi tarafından yenilenerek UEFA standartlarına getirilen ve bünyesine bir de idari bina kazandırılan “Selçuklu Belediyesi Sentetik Çim Saha”nın resmi açılışı 14 Temmuz'da yapılacak.KONYA (İGFA)- Konya'nın Selçuklu ilçesinde her anlamda kalkınması için yatırımlarını sürdüren yerel belediye, 2022 Kasım ayında yenileme çalışmalarını tamamlayarak yeni yüzü ile hizmete sunduğu Şeyhşamil Mahallesi’ndeki “Sentetik Çim Saha”nın resmi açılışını gerçekleştiriyor.

UEFA standartlarına getirilen ve içersine bir adet de idari bina kazandırılan tesis 14 Temmuz Cuma günü saat 10.30’da resmi olarak açılıyor.

Selçuklu Belediyesi Sentetik Çim Saha yenilenen yüzüyle Konya ve Türk sporuna yeni yetenekler kazandırmaya devam edecek.

Futbola kazandırılacak yeni yıldızların yetiştirilmesi amacıyla tesiste yapılan çalışmalarla eskiyen Sentetikçim saha kaldırılarak yerine daha büyük ve UEFA standartlarına uygun bir sentetik çim saha yapıldı.

Stat alanına sentetik çim sahanın yanı sıra tribün ile birlikte 2 adet hakem odası, idari ofis, sağlık odası, gözlemci odası ve 4 adet soyunma odası bulunan idari bina inşa edildi. 546 metrekare alanı bulunan stadyumda ayrıca 27 araçlık otopark yer alıyor.