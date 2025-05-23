Yeşil Bursa Rallisi, Bursa’nın otomotiv tutkusunu ve spor ruhunu bir kez daha gözler önüne serecek. 23 Mayıs Cuma (bugün) saat 20.30’da Downtown Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde düzenlenecek start seremonisi ile başlayacak yarış heyecanı, 25 Mayıs'ta Remed Assistance ve Downtown etaplarının ardından 16:15’te aloft Bursa Hotel’de finişle tamamlanacak.BURSA (İGFA) - Bursa Otomobil Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından bu yıl 49’uncusu düzenlenen Yeşil Bursa Rallisi, 23-25 Mayıs 2025 tarihlerinde Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası’nın 3. ayağı olarak gerçekleşecek. Atış Yapı ana sponsorluğunda, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli firmaların desteğiyle Orhaneli-Keles bölgesindeki zorlu asfalt etaplarda 59 otomobil ve 118 sporcu yarışacak.

Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında BOSSEK Başkanı Mete Pala, “Yarım asırlık mirası büyütmek onur. Heyecan, rekabet ve çevre bilinciyle dolu bir ralli sunacağız” dedi. TOSFED Sportif Direktörü Murat Kaya, organizasyonun başarısına dikkat çekerek sporculara başarılar diledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, “Bursa’yı sporun başkenti yapma vizyonumuzla bu ralliyi destekliyoruz” diye konuştu. Atış Grup’tan Metin Atış, Bursa’nın otomotiv sevdasına katkılarından mutluluk duyduklarını belirtti.

SPORCULARDAN COŞKULU MESAJLAR

Ralli pilotu Kübra Denizci Keskin, engelli ve kadın sporcu olarak limitleri zorladığını, Bursa’da yarışmanın heyecanını yaşadığını söyledi. 2024 şampiyonu Kerem Kazaz, Yeşil Bursa’nın köklü ve zorlu bir yarış olduğunu vurguladı. Ali Türkkan ise, “Bursa’da yarışmak Portekiz’den daha keyifli. Geçen yıl kazandım, yine podyumu hedefliyorum” dedi.

RALLİ PROGRAMI...

2025 Ömer Tolon sezonunun bu önemli randevusu, 59 otomobil ve 118 sporcunun katılımıyla 23 Mayıs Cuma Günü saat 20.30’da Downtown Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde düzenlenecek start seremonisi ile başlayacak. 493 kilometre uzunluğundaki asfalt zeminli parkurda 9 özel etaptan oluşan ralli, 24 Mayıs Cumartesi saat 09:30’da Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’ndan başlayacak.

Rallinin ilk gününde 8 km uzunluğundaki Bursa Büyükşehir Belediyesi (Orhaneli yolu -Dağgüney) etabı ile 26 km uzunluğundaki Petrol Ofisi Maxima (Dağgüney - Keles yolu) etapları ikişer geçilecek. Ekipler, günü saat 20.30'dan itibaren Demirtaş mevkiinde yer alan Bursa Büyükşehir Belediyesi Otokros parkurundaki 5,20 km. uzunluğundaki Bursa Büyükşehir Belediyesi Seyirci Özel etabı ile günü sonlandıracaklar.

Sezonun son asfalt rallisi, 25 Mayıs Pazar Günü ise 10,10 km uzunluğundaki Remed Assistance (Hüseyinalan) ve 10,30 km uzunluğundaki Downtown (Soğukpınar) etaplarının ikişer kez geçilmesi ile saat 16.15'ten itibaren aloft Bursa Hotel önündeki finiş podyumunda tamamlanacak.