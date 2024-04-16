Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında düzenlenen teknoloji ve robot yarışması TEKNO-SEL büyük bir ilgi ile başladı.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen ve geleceğin mühendislerinin, teknoloji liderlerinin yetiştirilmesi hedeflendiği TEKNO-SEL yarışması ilk gününde yarışma ve etkinlikler ile dolu dolu başladı.

Türkiye Yüzyılı’nda Türkiye’nin teknolojik bağımsızlık hedeflerine bir adım daha yaklaşılması için düzenlenen organizasyonda robot teknolojisi alanında proje geliştiren öğrenciler bilgilerini beceriye dönüştürüyor.

Biri ulusal olmak üzere; Mini Sumo, Yumurta Toplayan (Caretta Caretta), Hızlı Çizgi İzleyen, Labirent Çözen, Temel Seviye Çizgi İzleyen Robot Kategorileri ile Ortaokul ve lise düzeyinde Serbest Proje Kategorisi olmak üzere toplam 7 ayrı kategoride düzenlenen yarışmaya öğrenciler takımlar halinde katılıyor.

Yarışmalar çerçevesinde Selçuklu Gelişim ve Teknoloji Akademisi, T3 Vakfı Konya Şubesi, üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı teknoloji alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların stantları yoğun ilgi gördü.

Etkinliğin ilk gününde TEKNO-SEL’e katılan öğrenciler eğlenceli deneyler, el becerilerini geliştiren atölyeler ve çeşitli oyunlar ile teknolojiyle tanışmanın keyfini çıkardı. Etkinlikte ayrıca teknoloji sektöründeki uzman isimler, teknoloji trendleri, kariyer fırsatları ve ilham verici başarı öyküleri üzerine söyleşi gerçekleştirdi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen Selçuklu Teknoloji ve Robot Yarışması- TEKNO-SEL , 18 Nisan tarihlerine kadar her gün 10.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.