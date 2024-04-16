Milli Piyango 23 Nisan özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon TL olacak.İSTANBUL (İGFA) - Milli Piyango 23 Nisan biletleri satışa sunuldu.

Bilet fiyatları çeyrek 80 TL, yarım 160 TL ve tam 320 TL olarak belirlendi. 80 milyon TL’lik büyük ikramiyenin yanı sıra, ikinci kategori ikramiyesi 8 milyon TL olacak.

Oyunseverler, 23 Nisan biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alabilecek.

23 Nisan Salı, saat 17.30’da gerçekleştirilecek çekiliş, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak.