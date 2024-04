Daha iyi bir dünya ve topluma fayda için teknolojiyi kullanmak ve edindikleri bilgi ve deneyimleri çevreleriyle paylaşmak üzere lise öğrencileri tarafından kurulan Tech4Peace robotik takımı, FIRST Robotics Competition Bosphorus Regional etabında en büyük ödül Impact Award’u kazanarak, 17-20 Nisan tarihlerinde ABD Houston’da düzenlenecek FRC Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkına sahip oldu.İSTANBUL (İGFA) - Tech4Peace robotik takımı, dünyada bu alandaki en büyük yarışmalardan biri olan FIRST Robotik Yarışması’nın (FRC) Bosphorus Regional etabına katılan 8 ülkeden 51 takımın arasından şampiyonanın en prestijli ödülü olan FIRST Impact Award’u aldı. “More Than Robots” sloganı ile faaliyet gösteren ve STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) hareketini yaygınlaştırmayı hedef edinen FIRST organizasyonunun en büyük ödülü olan FIRST Impact Award, takımların son üç yılda gerçekleştirdiği çalışmalar değerlendirilerek veriliyor. Bu başarısıyla Tech4Peace, 17-20 Nisan 2024 tarihlerinde ABD Houston’da düzenlenecek FRC Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

FIRST ROBOTİK YARIŞMASI (FRC) NEDİR?

Gençleri geleceğe hazırlayan topluluk FIRST Foundation tarafından düzenlenen FRC; gençlerin bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat alanlarındaki yetkinliklerinin yanı sıra liderlik ve yönetim yeteneklerini geliştirmelerine destek oluyor. Gençler her yıl yenilenen tema ve görevler için sınırlı kaynak ve zamanla endüstriyel boyutta robotlar üretiyorlar. Takımların aynı zamanda teknoloji ve mühendislik alanlarını tanıtması, yaygınlaştırması, çevrelerine, topluma fayda sağlayacak projeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Yalnızca sahadaki mücadele değil dayanışma, yaygınlaştırma ve sosyal fayda da ödüllendiriliyor.

FIRST Robotik Yarışması’nın bölgesel etkinlikleri 2018 yılından beri Türkiye’de Fikret Yüksel Vakfı tarafından organize ediliyor.

IMPACT AWARD’UN ÖNEMİ

FRC’nin en büyük ödülü olan Impact Award; son üç yılında bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarını sevdirme, yaygınlaştırma, teşvik etme amaçlarını en iyi şekilde gerçekleştiren ve toplum için yaptıkları çalışmalarla ölçülebilir etki yaratan takıma veriliyor. Yedi ülkede gerçekleşen 171 bölgesel şampiyonadan finale gitme hakkı kazanan takımlar, her yıl Amerika’da dünya şampiyonası için bir araya geliyor.

Tech4Peace takımına bu prestijli ödülü kazandıran faaliyetlere baktığımızda, henüz genç yaşlarda birbirinden değerli çalışmalar yaptıklarını görüyoruz.