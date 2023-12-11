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Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 4. sınıftan 8. sınıfa kadar öğrencilere hizmet veren Bilgehaneler, düzenlediği etkinliklerle öğrencilerin dolu dolu bir kış dönemi geçirmesini sağlıyor.KONYA (İGFA) - Bilgehane öğrencileri, ailece Kapu Camii’nde sabah namazı ile başladığı hafta sonu etkinliklerine, namazın ardından ikram edilen sıcak çorba eşliğindeki muhabbet ile devam etti. Öğrenciler, daha sonra Kelebekler Vadisi gezisi, Büyükşehir Apa Sosyal Tesisleri’nde macera parkuru etkinliği, münazara yarışması ön elemesi, mangala turnuvası ve Mevlana Haftası temalı oryantiring etkinlikleriyle dolu dolu bir hafta sonu geçirdi.

ŞAMPİYONLAR ÖDÜLLERİNİ ALDI

Oryantiring’de derece alanların ve mangala turnuvası şampiyonlarının ödüllerini aldığı etkinliklerde öğrenciler ve aileleri, Bilgehanelerde kış dönemi etkinliklerinin yaz dönemini aratmadığını ifade ederek Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında hizmet veren Bilgehaneler, 4. sınıftan 8. sınıfa kadar öğrencilere milli-manevi eğitimler, ders destek programları, atölye ve etkinlikler düzenliyor. Ayrıca 4. sınıflara Hafızlık Hazırlık Programı ve 8. sınıflara LGS Hazırlık Programı ile de öğrencilerini yarınlara hazırlayan Bilgehaneler Konya’nın markası oldu.