Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf tedbirlerinin uygulanmasına yönelik denetimlerin aralıksız devam ettiğini açıkladı.ANKARA (İGFA) -  Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması için başlatılan tasarruf tedbirlerine ilişkin denetimlerin kesintisiz devam ettiğini duyurdu.

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Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 145 kamu idaresine bağlı 1279 harcama biriminde yapılan denetimlerde, 2 bin 160 aykırı işlem tespit edildiğini ve bunların gereği için ilgili idarelere bildirildiğini belirtti.

https://twitter.com/memetsimsek/status/1921507482523849104

Bakan Şimşek, bu yıl 157 kamu idaresinde denetimlerin süreceğini ifade ederek, “Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi” ile önemli kazanımlar elde edildiğini, harcama kontrolleri sayesinde ciddi tasarruflar sağlandığını vurguladı. .

Kaynak: İGF