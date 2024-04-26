Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nda işaret dili eğitimi alan eczane teknisyenleri, işitme engelli müşterileriyle artık daha iyi iletişim kuruyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, verilen eğitimlerin hem eczane teknisyenleri hem de işitme engelli vatandaşlar için çok kıymetli olduğunu belirterek, “Bu konuda hassasiyet göstererek, kursa katılan tüm eczane teknisyenlerimizi de ayrıca tebrik ediyorum. Tüm eczane teknisyenlerimizin 26 Nisan Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü'nü kutlu olsun” dedi.KONYA (İGFA) - Eczane teknisyenleri, işitme engelli müşterileriyle daha rahat iletişim kurabilmek için Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (KOMEK) işaret dili eğitimi alıyor.

Konya Eczane Teknisyenleri Derneği’nin eczaneye gelen işitme engellilerle sağlıklı bir iletişim kurmak ve daha iyi hizmet verebilmek adına KOMEK’e yaptıkları başvuru sonucu eğitimler başladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 26 Nisan Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü'nü tebrik ederek, verilen eğitimlerin hem eczane teknisyenleri hem de işitme engelli vatandaşlar için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Başkan Altay, “Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman dezavantajlı hemşehrilerimizin yanındayız. Bu doğrultuda Konya Eczane Teknisyenleri Derneği’nin işaret dili kursu talebini hızlıca değerlendirerek gerekli eğitimlere başladık. Kursumuz neticesinde eczane teknisyenlerimiz işitme engelli müşterileriyle artık daha iyi iletişim kurabiliyor. Tüm eczane teknisyenlerimizin, 26 Nisan Eczane Teknisyenleri ve Teknikerleri Günü'nü kutlu olsun. Bu konuda hassasiyet göstererek, kursa katılan tüm eczane teknisyenlerimizi de ayrıca tebrik ediyorum” dedi.

"ALDIĞIMIZ EĞİTİMDEN ÇOK MEMNUNUZ"

Eğitimlere katılan eczane teknisyenlerinden Ezgi Arslan, aldıkları eğitim sayesinde işitme engelli müşterileriyle daha iyi iletişim kurduklarını ifade ederek, “Karşıdakinin de memnuniyetini gördükçe daha çok seviniyoruz. Aldığımız eğitimden çok memnunuz, hocalarımıza çok teşekkür ederiz. Karşılıklı olarak bir memnuniyet içerisindeyiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

"İŞİTME ENGELLİLER OLARAK ÇOK MUTLUYUZ"

İşitme engelli vatandaş Ayşenur Taşoluk da insanların işaret dili bilmesinin kendileri için büyük bir kolaylık olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Önceden işitme engelliler olarak hastane ve eczaneye gittiğimiz zaman iletişim problemi yaşıyorduk ve bu durumdan rahatsızlık duyuyorduk. Eczaneye gittiğimiz zaman herhangi bir ilaçla ilgili bir konuşma olduğu zaman iletişim kuramıyorduk. Eczaneye veya başka bir yere gittiğimizde sorun yaşadığımızda bu bizi rahatsız ediyordu. Şimdi ilgili kişilerin işaret dili öğrenmesi bizleri mutlu ediyor. İşitme engelliler olarak çok mutluyuz. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a ve işaret dili eğitimi alan eczane teknisyeni tüm çalışanlara çok teşekkür ediyorum.”

