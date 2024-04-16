Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin yeni dönem ilk toplantısı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında yapıldı.KONYA (İGFA) - Yeni dönemin ilk meclis toplantısına başkanlık eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın 31 Mart seçimlerinde adeta bir demokrasi şöleni yaşadığını ve her zamanki gibi kendine yakışır bir vakarla, kardeşlik ruhuyla seçimleri gerçekleştirdiğini belirterek konuşmasına başladı.

Seçilen tüm belediye başkanları ve meclis üyelerine yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyen Başkan Altay, “Konya, birlik-beraberliğin ve kardeşliğin en yüksek olduğu şehirlerdendir. İnşallah birlikte Konya’mız için çok güzel işlere imza atacağız. ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışımızla geçtiğimiz 5 yılda şehrimize önemli hizmetlerde bulunduk. Hem merkezde hem ilçelerimizde devam eden işlerimiz var. İnşallah onları bir an önce tamamlayarak yeni dönemde verdiğimiz sözleri yerine getirmek için birlikte gayret göstereceğiz. Büyükşehir Meclisimiz bugüne kadar tüm Türkiye’ye örnek işler gerçekleştirdi. İnşallah bundan sonra da önemli işleri birlikte yapacağımıza inanıyorum. Konya’nın hayallerini gerçekleştirmek için önemli çabalar sarf ettik. İlçelerimizde altyapıdan üst yapıya kadar birçok önemli hizmeti hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.

“İNŞALLAH 2025’TEN SONRA DA SÖZ VERDİĞİMİZ İŞLERLE İLGİLİ SÜREÇLERİ DEVAM ETTİRECEĞİZ”

Başkan Altay Selçuklu’nun darülmülkü olan Konya’nın 200 yıl başkentlik yaptığını ve 42 bin kilometrekarelik alanıyla Türkiye’nin en geniş coğrafyasında hizmet verdiklerini anımsatarak şöyle devam etti:

“2014 yılında Yeni Büyükşehir Yasası çıktığında en çok tartışılan şehir Konya’ydı. Bu kadar büyük bir coğrafyada bu hizmetler nasıl yürütülecek diye tartışılıyordu ama aradan geçen 10 yılda bir sistematik oluştu. Büyükşehir Belediyemizin bölgelerde Fen İşleri yapılanmaları var. Ayrıca su idaremizin bölgelerde yapılanmaları var. Hizmetlerle ilgili bir standart oluşmaya başladı. Dolayısıyla biz görev alanımızdaki konularla ilgili kendi planlamamızı sizlerle istişare ederek yapmaya ve sorumluluk alanımızdaki işleri yapmaya bundan sonra da devam edeceğiz. Zaten şu anda atık su arıtma tesislerimiz, yol yapım işlerimiz ve bina yapım işlerimiz devam ediyor. 2024 yılı planlamamız bu şekilde devam edecek. İnşallah 2025’ten sonra da yeni yapacağımız işleri ve sahada söz verdiğimiz işlerle ilgili süreçleri kesintisiz bir şekilde devam ettireceğiz. Konya’nın özellikle bu dönemde turizmden aldığı payın artmasıyla ilgili ciddi bir çaba sarf ettik; hem merkezde hem ilçelerimizde. Bazı ilçelerimizin turizm potansiyeli çok yüksek. Onun için şehir tanıtımı konusunda bu ilçelerimizin tanıtılması özellikle ulusalda tanıtılması ve turizm potansiyelinin artırılmasıyla ilgili çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizi 50 milyonun üzerinde insan ziyaret ediyor dolayısıyla Konya’ya da gelen insanlar ekonomimize ciddi bir katkı sağlıyor.”

“BÜYÜKŞEHİR MECLİSİMİZİN EN ÖNEMLİ GÜNDEMİ ŞEHRE HİZMET ETMEK”

Bir taraftan da Konya’yı sadece Türkiye’de değil, Dünya Belediyeler Birliği’nde, Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nde ve Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’nde gururla temsil ettiklerini vurgulayan Başkan Altay, “İnşallah bu çalışmalar ve gayretimiz önümüzdeki dönemde de artarak devam edecek. Büyükşehir Meclisimizin en önemli gündemi şehre hizmet etmek. Dolayısıyla farklı siyasi görüşlerden, farklı siyasi yapılardan gelsek de tek amacımız Konya’ya hizmet etmek. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak her hayırlı işin arkasında olacağız. Yeni dönemin hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah bu dönemde de birlik-beraberlik ve kardeşlik ilişkilerimizi gözeterek yeni dönemde şehrimize önemli hizmetler yürütürüz ve ‘Konya Modeli Belediyecilik’ anlayışımızla tüm Türkiye’ye örnek işleri birlikte yürütürüz diye temennide bulunuyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Başkan Altay’ın konuşmasının ardından yapılan oylama sonucunda Meclis Birinci Başkan Vekili Mustafa Uzbaş olurken İkinci Başkan Vekili ise Mehmet Sevim oldu. Toplantıda ayrıca Meclis Başkanlık Divanı Katip Üyeleri, Belediye Encümen Üyeleri ile İhtisas Komisyonlarının belirlenmesi ve üyeleri seçildi.