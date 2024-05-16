Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri'nin Halkbankası aracılığıyla kullanılan kredilere faiz artışının yansıtılmasına tepki gösteren Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, "Faiz artışı istihdama ve vatandaşa yansır" yorumunda bulundu.BURSA (İGFA) - Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri'nden kullanılan kredilere yönelik yapılan faiz artışına bir tepki de esnaf kesiminden geldi. Bursa'nın Mudanya ilçesinde Ertan Abdulazizoğlu başkanlığındaki Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan yapılan açıklamada, kooperatifler aracılığıyla Halkbank'tan kullanılan kredilerde yapılan faiz artışının daha önceden kullandırılan mevcut krediler için de belli oranlarda geçerli olmasının mağduriyetlere yol açabileceğine dikkati çekildi.

Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, kredi kullanmak durumunda kalacak esnafın ve halihazırda kredi kullanmış olup ödeme planı belli olan kredi taksitlerini ödemekte olan esnafın söz konusu faiz artışından yara alacağını öne sürerek, bu durumun ekonomiyi de olumsuz etkileyeceğini iddia etti. Özellikle mevcut krediler için uygulamaya konan artışın esnafı zor durumda bıraktığını vurgulayan Başkan Abdulazizoğlu, "Hesaplar şaştı! Bunun zincirleme olarak istihdama ve vatandaşa yansıma ihtimali yüksek" dedi.

Esnaf Teşkilatları'nın ülke ekonomisinin can damarı olduğunu ifade eden Abdulazizoğlu, "Bu kararla esnaf büyük darbe alacaktır. Esnaf biterse ekonomi de biter, işler durma noktasına gelir. Ülke darboğazda iken esnafın desteklenmesi gerekirken, Hazine destekli esnaf kredilerinin faizlerine artırılması uygun olmamıştır. Alınan kararın gözden geçirilmesi ve durdurulması talep edilmektedir. Yaşanan mağduriyeti her platformda dile getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.