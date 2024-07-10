Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, işgücü verileri ile sanayi üretim endeksine ilişkin açıklamalarda bulundu

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı işgücü verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Mayıs ayında işsizlik oranı yüzde 8.4 ile nisan ayına göre 0.1 puan, geçen yılın aynı ayına göre 1.1 puan geriledi. Potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı ise yüzde 25.2 olarak gerçekleşti. Burada da aylık bazda 2 puan iyileşme, geçen yıla göre 2.7 puanlık artış olduğu görüyoruz” dedi.

ÇALIŞABİLİR NÜFUS

Zeytinoğlu, “Açıklanan verilerin detaylarına baktığımızda, bir önceki yılın mayıs ayına göre çalışabilir nüfus 518 bin kişi, işgücü 953 bin kişi artmış. Mayıs itibariyle toplam istihdamın ise 32 milyon 920 bin kişi ile en yüksek seviyede olduğunu görüyoruz. Her zaman dile getirdiğimiz, ülkemize yabancı sermayenin de çekilmesiyle, nüfusumuza oranla çalışan sayımızın daha yüksek seviyelere ulaşması gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

SANAYİ ÜRETİMİ

TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı sanayi üretim endeksine ilişkin de değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Sanayi üretim endeksi mayısta yıllık bazda yüzde 0.1 geriledi, aylık bazda yüzde 1.7 arttı. Mayıs ayında tarihi rekor seviyede gerçekleşen ihracatın üretime de yansıdığını, iki aydan sonra aylık bazda sanayi üretiminin tekrar pozitif gerçekleştiğini görüyoruz. Sektörlere baktığımızda, aylık bazda sermaye malı üretiminde yüzde 5.1’lik, orta yüksek teknolojili ürünlerde yüzde 7.3’lük artışları değerli buluyoruz. Yıllık bazda ise enerjide yüzde 4.3, orta yüksek teknolojili ürünlerde yüzde 2.8’lik artışlar olumlu. Sermaye malları üretiminde yıllık yüzde 3.3 ve yüksek teknolojili ürünlerde yıllık yüzde 18, aylık yüzde 5.2’lik gerilemelere dikkat çeken Zeytinoğlu, “Katma değerli üretim ve geleceğe yönelik yatırım ve büyümeyi işaret eden bu kalemlerde artışlar görmeyi temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı.