İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kurban Bayramı’nın ilk dört gününde 2 bin 960 trafik kazasında 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 817 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sürücülere “Hız yapmayın, sevdikleriniz sizi bekliyor” çağrısını yineledi.ANKARA (İGFA) - Kurban Bayramı tatilinin arife günü dahil ilk dört gününde Türkiye genelinde 2 bin 960 trafik kazası meydana geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, bu kazalarda 32 vatandaş olay yerinde hayatını kaybederken, 4 bin 817 kişi ise yaralandı.

Sadece bayramın üçüncü günü (Pazar) 722 kaza yaşanırken, 6 kişi hayatını kaybetti ve bin 227 kişi yaralandı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yollar kuralı olur, kralı olmaz. Hız yapmayın, sevdikleriniz sizi bekliyor. Bir anlık hız, bir ömürlük pişmanlık. Yaşama tutun,” ifadelerini kullanarak, sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1932017556052685063

Bayram sevincine hüzün karışmaması için Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri’nin denetimlerini hassasiyetle sürdürdüğünü belirten Bakan Yerlikaya, 4 günde 1 milyon 912 bin 720 aracın denetlendiğini vurguladı. Denetlemelerin işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybını sıfıra indirmek için olduğunu vurgulayan Bakan Yerlikaya, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, “Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil” mesajıyla trafik güvenliğine vurgu yaptı.