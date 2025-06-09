Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi, Kurban Bayramı'nın geleneksel bayramlaşma programında bir araya geldi.BURSA (İGFA) - MÜSİAD Bursa Şubesi’nin bayramlaşma programında, AK Parti Bursa Milletvekilleri ve iş dünyası temsilcileri bir araya geldi; dayanışma vurgusuyla birlikte Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ve Bursa’nın rolü konuşuldu.

MÜSİAD Bursa Şubesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen bayramlaşma töreni, AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Refik Özen, Mustafa Yavuz, önceki dönem MÜSİAD başkanları, sivil toplum temsilcileri ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Programda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları öne çıkarken, Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler değerlendirildi.

ŞENOCAK: EKONOMİDE UMUT VERİCİ ADIMLAR GÖRÜYORUZ

MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Alparslan Şenocak, açılış konuşmasında, bayramın sağlık ve huzur içinde karşılanmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Şenocak, MÜSİAD’ın faaliyetlerini aktararak, “Meslek Liseleri Hamilik Projemizle gençleri iş dünyasına hazırlıyor, Karz-ı Hasen Sandığımız ile üyelerimiz arasında dayanışmayı güçlendiriyoruz. Sektör kurullarımız, üretimden ihracata, inovasyondan dijital dönüşüme kadar öncü projeler geliştiriyor” dedi.

Ekonomik zorluklara rağmen umutlu olduklarını ifade eden Şenocak, “Orta Vadeli Program’ın etkileri hissediliyor. Enflasyonda düşüş ve cari açıktaki azalma umut verici. Ancak finansmana erişim gibi mikro ölçekli sorunlar için çözümler gerekli. MÜSİAD olarak üretmeye ve katma değer yaratmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

ÖZEN: “ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRMEK ÖNCELİĞİMİZ”

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, dayanışma ruhunun ekonomik zorluklarda güç verdiğini vurgulayarak, “Hükümetimizin önceliği, enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirmek ve fiyat istikrarını sağlamak. Mali disiplin ve yapısal reformların olumlu sonuçlarını finansal piyasalarda görmeye başladık. Bursa’nın üretim ve ihracat dinamizmi en büyük avantajımız,” dedi.

YAVUZ: BURSA, TÜRKİYE YÜZYILI’NIN LOKOMOTİFİ OLACAK

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Türkiye Yüzyılı vizyonunda Bursa’nın sanayi ve teknoloji merkezi olarak kilit rol oynayacağını belirtti. “İş dünyasının önünü açmak, yatırım ortamını iyileştirmek ve Ar-Ge odaklı ekosistemi güçlendirmek için çalışıyoruz. Bursa’nın taleplerini Ankara’ya en güçlü şekilde taşımaya devam edeceğiz” diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Gazze, Doğu Türkistan ve diğer mazlum coğrafyalardaki insanlık dramına dikkat çekerek, “Huzur içinde bayramlaşmanın kıymetini, zulüm altındaki kardeşlerimizi düşündüğümüzde daha iyi anlıyoruz. Türkiye olarak bu zulmün sona ermesi için mücadele ediyoruz" dedi.

Program, birlik ve dayanışma ruhuyla Türkiye’nin ekonomik hedeflerine yönelik kararlılık mesajlarıyla sona erdi.