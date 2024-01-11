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Kütahyalıların hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdüren yerel belediye, Ilıca ve Yoncalı Mahallelerimize birer kiosk uygulama noktası yerleştirdi.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahyalı vatandaşların 7 gün 24 saat boyunca su yükleme ihtiyaçlarını karşılayabilmek için şehrin farklı noktalarında yer alan kiosk uygulama noktalarına Ilıca ve Yoncalı Mahalleleri de dahil oldu. Ilıca’da Aquapark’ın hemen yanına, Yoncalı’da da Yoncalı Mesire Alanı’nın girişine yerleştirilen kiosklarla hemşehrilerimiz, şehir merkezine gelmeye gerek kalmadan su yükleme ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

Şehrin 25 farklı noktasında hizmet veren kiosklarla vatandaşlar hem hayatı kolaylaşıyor, hem de zamandan tasarruf sağlanıyor.