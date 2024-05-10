Birçok sanatsal faaliyete ev sahipliği yapan turizm kenti Mardin, özel bir sergi ile sanatseverlerin karşısına çıktı.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - Uluslararası Tasarım Vakfı ev sahipliğinde, Tamir Evinde sanatçı Metin Ünsal’a ait ‘’Kutsal İnsan ve Çıplak Hayat Sergisinin’’ açılışına çok sayıda sanatsever katıldı.

Şiddet temalı ‘’Kutsal İnsan ve Çıplak Hayat Sergisi’’ bir ay boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

KUTSAL İNSAN VE ÇIPLAK HAYAT SERGİSİ

Metin Ünsal’ın sanat pratiği bio-siyasetin cereyan ettiği mecra olarak çıplak yaşamı merkezine alır. Sanatçının üretiminde çıplak hayatlar somut varlıklarıyla ve tüm kırılganlıklarıyla gün yüzüne çıkarken, egemenliğin doğası da görünür olur. Egemenliği var eden yasa ile sınırlanmamış şiddettir. Şiddet ise akışkan, biçimsiz, katmanlı, yoğun ve kuşatıcı niteliği ile yaşamı soluksuz bırakır. Şiddet istisnai bir hal değildir. Aksine içinde bulunduğumuz sistem içinde şiddet olağanüstü halin kural haline geldiği bir topografya oluşturur. Sanatçı egemenliğin “bios”u çıplak hayata, “zoe”ye dönüştürdüğüne şahitlik eder. Sanat ise bedeni şiddetle şekillendiren hükümdarlığın karşısında yaşamı savunmanın yollarını araştırır. Metin Ünsal resim, heykel, 3D animasyon ve farklı teknikleri kullandığı yerleştirmelerle bazı yaşamların “can” değeri taşımaması üzerine işler üretiyor. İnsan merkezci olmayan bir yaklaşımla, “canlılığı” tüm türleri kuşatan bir yerden kucaklıyor. Doğa ve kültür ayrımının ötesinden bakarak soruyor: Hangi yaşamlar makbul ve kutsal sayılır? Hangi ölümlerin yası tutulabilir? Hangi bedenlerin yaşam hakkı ve onuru savunulabilir? Şimdi tüm bu sorular Mardin’de Mezapotamya’nın belleğinde yeniden mayalanıyor. Metin Ünsal’ın mekana özel olarak tasarladığı “Kutsal insan ve Çıplak Hayat” başlıklı sergi kentin bedenini bir şiddet ve direniş mekanı olarak yorumluyor. Sanat pratiğinin bizzat yaşam üzerine tahakküm kurarak tesis edilen egemenliğin karşısında bir duruşu var. Çünkü sanat bedenin tüm duyusal zenginliğiyle özgürlüğü deneyimlemesine alan açıyor. Sanat hatırlıyor ve yas tutuyor. Sanatçı ısrarla soruyor: Beden bir coğrafya ise, bu coğrafyada şiddetin kader olması şart mıdır?

METİN ÜNSAL KİMDİR?

1958 yılı İstanbul doğumlu Metin Ünsal; ilk, orta ve lise öğrenimini Nişantaşı Işık Lisesi’nde tamamladıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik bölümünden mezun olmuştur. 1977– 1980 yılları arasında temel sanat eğitimini aldıktan sonra çalışmalarını yurt içi ve yurt dışında sürdürmüştür. İlk kişisel sergisini 15 yaşında gerçekleştiren Ünsal, kişisel sergilerinin yanında birçok karma sergiye katılmıştır. Yerli ve yabancı çeşitli koleksiyonlarda yapıtları yer alan sanatçı aynı zamanda bazı şirketlerde ‘Sanat ve Tasarım Danışmanlığı’ görevi de üstlenmiştir. Ünsal, çalışmalarını Ortaköy ve Bodrum’da yer alan atölyelerinde sürdürmektedir.

Sanatçı Metin Ünsal, bunların dışında birçok fuara katılmış olup daha birçok sergide de imzası bulunmaktadır.

Sanatçı Metin Ünsal’ın Kışisel Sergileri: 2024 Kutsal İnsan ve Çıplak Hayat, Tamirevi, Mardin 2022 Hayalet Şiddet, İzmir Sanat Galerisi, İzmir 2022 Hayalet Şiddet, Galeri A, İzmir 2021 Boşlukta, Galeri Işık, İstanbul 2020 Bedel, Galeri 44 A, İstanbul 2019 Hasar, ATONAL 9 Solo, Barın Han, İstanbul 2014 Okyanus, Sanatçı Atölyesi, İstanbul 2013 Portreler, Art Shop, Çeşme 2013 Varoluş Şifreleri, Galeri Işık, İstanbul 2012 Yırtık ve Yanık Portreler, Artshop, Çeşme, İstanbul 2012 Yaşam Sözleşmeleri, Nurol Sanat Galerisi, Bodrum 2012 İmgeler Atlası, Ekavart Galeri, İstanbul 2010 Blue Monday, Les Ottomans, İstanbul 2010 Yaşamdan Notlar II, Galeri Selvin, İstanbul 2001 Galeri Selvin, Ankara 2000 Coşku Sanat Galerisi, İzmir 1996 Cumalı Sanat Galerisi, İstanbul 1995 Cumalı Sanat Galerisi, İstanbul 1994 Cumalı Sanat Galerisi, İstanbul 1993 Cumalı Sanat Galerisi, İstanbul 1992 Cumalı Sanat Galerisi, İstanbul 1990 Cumalı Sanat Galerisi, İstanbul 1989 Cumalı Sanat Galerisi, İstanbul 1980 Hobi Sanat Galerisi, İstanbul 1979 Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 1973 Anadolu Kulübü, İstanbul