Mart ayına ilişkin Sanayi Üretim Endeksi açıklandı.ANKARA (İGFA) - TÜİK'in açıkladığı Sanayi Üretim Endeksi'nde sanayi üretimi yıllık yüzde 4,3 oranında artış kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,0, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de yüzde 5,1 oranında arttı.

Sanayi üretimi aylık bazda ise yüzde 0,3 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, aylık olarak madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1,5 azaldı.

