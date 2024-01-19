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Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi'nde Lohusa filminin oyunculu gösterimi yapılacak.BURSA (İGFA) - Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi Kino’ya kapılarını açmasının ardından ilk oyunculu gösterimini Lohusa filmi ile yapacak. En son teknolojiler ile hayata geçirilen Sinema Kino’ya tüm Bursalıları galaya bekliyor.

Filmin senarist ve başrol oyuncusu Gupse Özay, Onur Gürçay, Kıvanç Baruönü, Esra Ruşan, Hazal Türesan, Feri Güler, Alper Baytekin ve Cihan Albayrak’ın katılımıyla gerçekleşecek film gösterimi 16.30’da Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi Kino’da. Biletler gişeden ya da biletiva sistemi üzerinden internet alınabilecek.

BURSA BULUŞMASI

19 Ocak Cuma günü gösterime giren Lohusa filminin Bursa buluşması 21 Ocak Pazar günü Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi’nde. Saat 16.00’da filmin oyuncuları Bursalı sinema severler ve basın mensupları ile bir araya gelecek.

LOHUSA FİLMİNİN KONUSU

Lohusa filmi, taze ebeveynlerin yaşadığı komik olayların bir kahkaha tufanına dönüştüğü ilk 40 günü anlatıyor. Burcu ve Onur, çocuklarına kavuşma gününü heyecanla bekleyen bir çift olarak hikayenin merkezinde yer alıyor. Hamilelik sürecinde, doğum sonrasındaki hayatın getireceği değişikliklere aldırmayan Burcu, lohusa depresyonuyla tanışmayacağına inanıyor. Fakat hiç de düşündüğü gibi olmuyor. Yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü'nün oturduğu komedi türündeki Lohusa filminin başrolünde Gupse Özay yer alıyor.